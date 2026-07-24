Кто в 2026 году имеет право на досрочную пенсию
В 2026 году, несмотря на продолжающийся переходный этап пенсионной реформы в стране, отдельные категории россиян сохраняют право на досрочное назначение пенсии. К этой категории граждан относятся многодетные матери, родители детей-инвалидов и жители Крайнего Севера.
Так матери, воспитавшие пять и более детей до исполнения им восьми лет, выходят на пенсию в 50 лет при страховом стаже от 15 лет и наличии 30 пенсионных коэффициентов. Для матерей с четырьмя детьми возраст выхода снижен до 56 лет, с тремя – до 57 лет. Женщины, которые воспитывали ребёнка-инвалида с детства до восьмилетнего возраста, также могут оформить пенсию в 50 лет при стаже не менее 15 лет. Отцы детей-инвалидов в аналогичной ситуации получают право с 55 лет.
Есть ещё основание для досрочного выхода на пенсию – трудовая деятельность во вредных или опасных условиях. К этой категории относятся работники, занятые на производствах с негативным воздействием на здоровье (химическим, биологическим и т.д.). Так мужчины, могут выйти на пенсию в 50 лет при специальном стаже от 10 лет, женщины – в 45 лет при стаже от 7,5 года. Либо тяжёлые условия труда, то есть высокой физической нагрузке на опорно-двигательный аппарат человека, тогда мужчины выходят на пенсию в 55 лет, женщины – в 50 лет.
Особый статус выхода на пенсию имеют жители Севера и приравненных к ним местностям. Он связан с работой в сложных климатических условиях и высокой стоимости жизни. Так занятые в традиционных отраслях оленеводстве, рыболовстве или охоте, мужчины получают право на пенсию с 50 лет при общем стаже 25 лет, женщины – с 45 лет при стаже 20 лет.
Напоминаем, что порядок и оформление пенсии каждого гражданина зависит от её вида. В России существует несколько видов пенсий – страховая пенсия по старости, социальная и государственная. Они различаются по основаниям назначения, условиям получения и источникам финансирования. Для оформления пенсии нужно обращаться в Социальный фонд России (СФР).
Также отдельно выделяют накопительную и добровольные (негосударственные) пенсии. Чтобы оформить негосударственную пенсию, нужно обратиться в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), с которым у вас заключён договор.
Тамара Мерова