Презентация этнографического фотоальбома
24 июля в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок состоялась презентация этнографического фотоальбома «Российская Арктика в фотографиях Ю. Б. Симченко. Таймыр и нганасаны 1960-1970-х годов». Новая книга, вышедшая в серии «Этнографический альбом», – это наиболее полное на сегодня фотографическое свидетельство культуры нганасан второй половина XX века и памятник научному наследию Ю.Б. Симченко.
Юрий Борисович Симченко – один из самых ярких отечественных этнологов-сибиреведов. Издание подготовлено к 90-летию учёного, а презентацию фотоальбома провела руководитель проекта Елена Анатольевна Пивнева, кандидат исторических наук, заведующий отделом Севера и Сибири Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.
В фотоальбом вошло более 500 фотографий с сопроводительными материалами из уникальной коллекции фотоснимков таймырских экспедиций Юрия Борисовича, хранящейся в научных архивах ИЭА РАН. Представленные материалы отражают промысловую и хозяйственную деятельность нганасан, а также их материальную и духовную культуру.
Издание включает портретную галерею, где представлены десятки лиц – от стариков-тундровиков до молодёжи в фабричной одежде. На фотографиях можно увидеть посёлки, где рядом стоят новые дома из бруса и чумы, оленьи упряжки на улицах, строящуюся Дудинку 1960-х годов с портовыми кранами и агитационными плакатами, а также улицы Норильска и фотографии экспедиционных будней.
Этот проект вернул к жизни фотоколлекцию, которая полвека оставалась недоступной даже специалистам.
Наталья Краснопеева