Материальный капитал в помощь семьям с детьми

В 2026 году в России с 1 февраля проиндексировали свыше 40 видов пособий и выплат. Пособия и компенсации выросли исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Индексация затронула целый ряд федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми.