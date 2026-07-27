Материальный капитал в помощь семьям с детьми
В 2026 году в России с 1 февраля проиндексировали свыше 40 видов пособий и выплат. Пособия и компенсации выросли исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Индексация затронула целый ряд федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми. В том числе и материнский капитал, сейчас его размер составляет более 728 рублей за первого ребёнка и более 963 тысячи за второго.
Важно знать, что такую целевую поддержку от государства можно потратить на установленные законом цели, иное расходование запрещено. Использование средств материнского капитала остаётся неизменным, можно распорядиться средствами, когда приобретаете жильё или оплачиваете образование детей, можно направить капитал на накопительную пенсию. Также родитель может оформить ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет или потратить на товары и услуги для детей-инвалидов. Рассматривая вышеперечисленные варианты, родителей консультируют о том, что:
– Улучшение жилищных условий. Можно: купить квартиру или дом; построить или реконструировать жильё (при реконструкции площадь должна увеличиться до нормативов); внести первоначальный взнос по ипотеке или погасить уже имеющийся долг (основной долг и проценты); оплатить участие в долевом строительстве; внести вступительный взнос в жилищный или жилищно-строительный кооператив (ЖСК).
Важное условие: если жильё покупается (или строится) с использованием материального капитала, нужно выделить доли всем членам семьи (родителям и детям). Нюанс: купить только земельный участок нельзя — цель в том, чтобы улучшить жилищные условия, а земля без дома таковой не считается. Также нельзя тратить средства на ремонт квартиры или на покупку апартаментов. С 2026 года появилась новая опция: материальный капитал можно направлять на погашение жилищных займов в региональных микрокредитных компаниях (МКК), которые полностью принадлежат субъекту РФ.
– Образование детей. Можно оплатить обучение в лицензированном российском учебном заведении: детский сад (услуги по присмотру, уходу и обучению), школа, колледж, вуз, курсы (языковые, вождения, творческие, спортивные), проживание в общежитии во время учёбы.
Важные условия: учебное заведение должно иметь государственную аккредитацию по соответствующей программе; если оплачиваете репетитора или кружок, у них тоже должна быть лицензия; ребёнок, на обучение которого идут деньги, на момент начала обучения должен быть младше 25 лет. Важное различие по срокам: оплатить детский сад можно сразу после получения сертификата. А вот на оплату школы, колледжа или вуза нужно дождаться, когда ребёнку, который дал право на сертификат, исполнится 3 года.
– Формирование накопительной пенсии. Средства можно направить на формирование накопительной пенсии одного из родителей (мамы или папы – если право на сертификат перешло к отцу). Сделать это можно после того, как ребёнку, появление которого дало право на сертификат, исполнится 3 года.
Важное уточнение: с 2026 года появилась дополнительная опция – средства материнского капитала можно направлять не только в накопительную пенсию, но и в программу долгосрочных сбережений (ПДС). При этом если вы переведёте деньги в ПДС, а потом решите вернуть их обратно (например, чтобы потратить на жильё или обучение), средства вернутся на счёт в СФР.
– Ежемесячная выплата на ребёнка до 3 лет. Этот вариант доступен семьям с низким доходом: среднедушевой доход не должен превышать двух региональных прожиточных минимумов. Выплату можно оформлять на год и продлевать, пока ребёнку не исполнится 3 года.
– Социальная адаптация ребёнка-инвалида. Если в семье есть ребёнок с инвалидностью, можно компенсировать расходы на товары и услуги, которые предусмотрены его индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА). Не нужно ждать три года с момента рождения ребёнка.
Также предусмотрено законом распоряжаться средствами материнского капитала по частям по разным направлениям, то есть часть на жильё, часть на образование, а часть – на ежемесячные выплаты. Это гибкий инструмент, который помогает закрыть сразу несколько жизненных задач.
Тамара Мерова