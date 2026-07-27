Более 112 тысячам работающих пенсионеров с 1 августа Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре повысит страховые пенсии
С 1 августа работающим югорским пенсионерам будет произведен ежегодный перерасчёт пенсии. Для увеличения выплаты не нужно обращаться в Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, перерасчёт пройдёт беззаявительно.
Увеличение выплат в Югре коснётся 112 827 получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт гражданина, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтённые ранее при назначении выплат.
Прибавка к пенсии для каждого работающего пенсионера рассчитывается индивидуально. Её размер зависит от заработной платы и количества отработанных в 2025 году месяцев, т.е. от количества страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. В соответствии с нормами пенсионного законодательства максимальное увеличение - три пенсионных коэффициента.
Деньги всем получателям пенсий будут перечислены в августе по стандартному графику. Для этого специалисты Отделения СФР по ХМАО – Югре заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
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