Лесные пожарные Югры борются с невидимым огнём торфяных пожаров
По данным оперативных служб на утро 25 июля, в Югре действует 21 лесной пожар — очаги зафиксированы в Нижневартовском, Сургутском и Берёзовском районах. Общая площадь возгораний составляет 4768,5 гектара.
При этом 8 пожаров уже локализованы на площади 2375 гектара. В тушении задействовано 416 специалистов, для доставки работников на труднодоступные участки используются самолёты и вертолёты.
В Нижневартовском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального характера — введён запрет на посещение лесов. При этом на данный момент угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
За последние сутки зарегистрировано 2 новых лесных пожара, один из них уже ликвидирован — его площадь составила 0,3 гектара.
В таёжных районах Ханты‑Мансийского автономного округа лесные пожарные ведут непростую борьбу с торфяными пожарами. Особенность таких возгораний в том, что огонь уходит вглубь земли, а границы очага зачастую незаметны — это делает тушение особенно трудоёмким и рискованным.
Из‑за труднодоступности удалённых торфяников землеройная техника не может добраться до места возгорания. Поэтому все земляные работы по созданию минерализованных полос специалисты выполняют вручную. Процесс тушения складывается из нескольких критически важных этапов:
прокопка минерализованной полосы ручным инструментом — это позволяет локализовать очаг и не дать огню распространиться дальше, при наличии водоёмов рядом с местом пожара — залив тлеющего торфа водой, длительное окарауливание территории: этот этап нельзя пропускать, потому что из‑за вывала деревьев может возникнуть открытое горение.
Именно своевременное обнаружение очагов и грамотная тактика тушения помогают не допустить перехода торфяных пожаров в масштабные лесные возгорания, которые могут угрожать населённым пунктам и объектам экономики.
С начала 2026 года в регионе зафиксированы 391 лесной пожар на общей площади 40 602,14 гектара, 25 ландшафтных пожаров на общей площади 1698,26 гектара.
Власти и спасатели напоминают: при обнаружении возгорания в лесу важно как можно скорее сообщить о нём. Чем раньше поступит информация, тем меньше будет масштаб ущерба.
Сообщить о пожаре можно по следующим круглосуточным номерам:
— 8 (3467) 33‑15‑46 — диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры;
— 8‑800‑100‑94‑00 — прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный);
— 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб.