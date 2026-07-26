Владимир Путин подписал закон о новых требованиях к трудовым мигрантам
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит дополнительные требования к трудовым мигрантам и ужесточает контроль за их пребыванием в стране.
Нововведения направлены на обеспечение финансовой обеспеченности иностранцев и усиление межведомственного контроля.
Согласно документу, трудовые мигранты обязаны содержать себя и членов семьи, которые проживают в РФ и находятся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Если доходы окажутся ниже установленного порога, разрешение на работу или патент продлевать не будут — в этом случае мигранту вместе с несовершеннолетними детьми придётся покинуть страну в течение 15 дней.
Контроль за доходами будет вестись в двух форматах. Это, во-первых, автоматический обмен данными: налоговые органы будут направлять в МВД сведения о сумме доходов иностранца за 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года. Эта норма начнёт действовать с 1 октября 2026 года.
Во-вторых, личное подтверждение. Мигранты должны ежегодно предоставлять в МВД справку о доходах, копию налоговой декларации либо документы, подтверждающие уплату НДФЛ.
Кроме того, расширяется перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Теперь к ним относится, в частности, недостаточный уровень дохода в расчёте на каждого члена семьи либо слишком малая продолжительность трудовой деятельности в течение года.
Отдельные правила вводятся для детей трудовых мигрантов. Они смогут оставаться в России только на период действия разрешения на работу родителя — при условии, что мигрант уплатит фиксированный авансовый платёж по НДФЛ за себя и за каждого ребёнка. После достижения 18 лет молодые люди должны в течение 30 дней либо покинуть РФ, либо подать заявление на выдачу патента.
Также закон уточняет минимальные границы зарплат для высококвалифицированных специалистов, разделяя их на две категории с разными пороговыми значениями дохода и обязательной ежегодной индексацией.
Для регионов с повышенными коэффициентами (в том числе для Ханты‑Мансийского автономного округа — Югры) минимальный уровень дохода будет рассчитываться с учётом регионального коэффициента, что делает требования более строгими по сравнению с общефедеральными нормативами. При работе мигранта сразу в нескольких регионах расчёт будет вестись по наибольшему региональному показателю, но итоговая сумма не должна превышать среднюю зарплату в конкретном субъекте.
Закон вступит в силу с 1 января 2027 года, отдельные положения (включая автоматическую передачу данных от ФНС в МВД) — с 1 октября 2026 года.
Ранее президент РФ подписал закон, направленный на противодействие нелегальной миграции и усиление контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов.