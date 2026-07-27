За минувшую неделю сотрудники Росгвардии пресекли более 100 преступлений и правонарушений в Югре

На прошедшей неделе сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре совершили более 350 выездов по сигналу «тревога» и сообщениям дежурной части полиции, выявили два посягательства на охраняемое имущество, пресекли ряд преступлений и свыше 100 административных правонаруше