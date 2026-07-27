За минувшую неделю сотрудники Росгвардии пресекли более 100 преступлений и правонарушений в Югре
На прошедшей неделе сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре совершили более 350 выездов по сигналу «тревога» и сообщениям дежурной части полиции, выявили два посягательства на охраняемое имущество, пресекли ряд преступлений и свыше 100 административных правонарушений.
В Лянторе экипаж Росгвардии задержал трех подозреваемых, предположительно угрожавших убийством двух несовершеннолетним молодым людям, в Урае стражи правопорядка пресекли конфликт двух водителей, один из которых, находясь в состоянии опьянения, оказал сопротивление стражам правопорядка. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
В Сургуте и Нижневартовске росгвардейцы пресекли две кражи товарно-материальных ценностей из торговых центров.
В Пыть-Яхе во время проведения профилактического рейда на местном водоеме дежурный экипаж вневедомственной охраны оказал содействие коллегам из полиции в задержании нарушителя общественного порядка, находившегося в состоянии опьянения. В отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении.
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