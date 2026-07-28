4 проекта из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры получат гранты по итогам расширения перечня победителей Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»
После доведения дополнительного объема субсидии расширен перечень проектов, которые получат поддержку в третьем сезоне Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание». Еще 392 проекта родительских сообществ из 66 регионов России получат грантовую поддержку на общую сумму более 400,5 млн рублей. В их числе — 4 проекта из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, которые получат 3,39 млн рублей на реализацию своих инициатив. Организатор конкурса — Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Дополнительную поддержку получили проекты, ранее успешно прошедшие конкурсный отбор и включенные в перечень инициатив, рекомендованных к предоставлению грантов. Родительские сообщества направят средства на развитие воспитательной среды в школах, детских садах, колледжах и других образовательных организациях, создание новых возможностей для детей и укрепление сотрудничества между семьями и педагогами.
«Расширение перечня проектов, получивших грантовую поддержку, — это хорошая новость для сотен родительских сообществ по всей стране. За каждым таким проектом стоят не просто идеи, а желание родителей активно участвовать в воспитании детей, вместе со школой создавать новые возможности для их развития. Благодаря дополнительному финансированию еще больше инициатив смогут перейти от замысла к реализации, а значит, еще больше российских семей увидят реальные результаты своей совместной работы», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра не был представлен среди победителей, объявленных ранее. Благодаря расширению перечня победителей родительские сообщества региона впервые в третьем сезоне конкурса получат возможность реализовать свои проекты.
В числе победителей из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: средняя общеобразовательная школа № 8 с проектом «Многоликая Россия на сцене»; средняя общеобразовательная школа № 1 с проектом «Точка опоры: 8.0. Пространство выбора и доверия»; средняя общеобразовательная школа № 2 с проектом «Семейная хроника: кинолекторий школьного музея»; средняя общеобразовательная школа № 1 поселка городского типа Пойковский с проектом «Слёт лучших родительских комитетов "НР — народ, родители, Россия"».
Наибольшее число дополнительных грантов направлено на проекты в сфере патриотического воспитания — поддержку получат 88 инициатив. В направлении духовно-нравственного воспитания будут реализованы 86 проектов, физического воспитания — 56, трудового воспитания — 35, научного познания — 32. По 26 проектов посвящены гражданскому и эстетическому воспитанию, 25 — социализации подростков группы риска, еще 18 — экологическому воспитанию.
Среди дополнительно поддержанных инициатив особенно заметны проекты, которые предполагают совместное участие всей семьи: фестивали народных культур, творческие и ремесленные мастерские, семейные клубы, театры и киноклубы. Родители также предлагают создавать школьные музеи и медиалетописи, посвященные истории страны и памяти героев, развивать спортивные площадки, семейные турниры, туристические маршруты и программы подготовки к ГТО. Отдельный блок составляют современные образовательные форматы — инженерные лаборатории, медиастудии, научно-популярные проекты, экологические тропы, центры сортировки отходов и площадки для профессиональных проб.
Больше всего дополнительных средств будет направлено общеобразовательным организациям: они получат гранты на сумму более 293,9 млн рублей для реализации 262 проектов. Детским садам направят свыше 80,2 млн рублей на 106 инициатив. На поддержку 23 проектов профессиональных образовательных организаций предусмотрено более 24,3 млн рублей. Еще один грант в размере 2 млн рублей получит вуз, реализующий программы среднего профессионального образования.
Ранее, 30 июня, на заседании конкурсной комиссии с участием членов Всероссийского родительского комитета были подведены итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ. Тогда победителями стали 395 проектов из 71 региона России, на реализацию которых было предусмотрено более 399,4 млн рублей. Больше всего инициатив было представлено в сферах патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания.
С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте. Средства будут доведены до получателей до 31 августа, после чего команды смогут приступить к реализации своих инициатив. Завершить проекты необходимо до 15 ноября, а представить отчетность — до 27 ноября 2026 года в системе «Электронный бюджет».