Память о первооткрывателе сибирской нефти
28 июля в Ханты-Мансийске в Музее геологии, нефти и газа состоялись памятные мероприятия, посвящённые 95-летию со дня рождения легендарного геолога, одного из первооткрывателей сибирской нефти Фармана Курбановича Салманова.
Торжества начались на примузейной площади у памятника выдающемуся геологу. В церемонии приняли участие председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков, первый заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгений Збродов, ветераны геологической отрасли, сотрудники музея и жители города. Участники почтили память Фармана Салманова минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
Обращаясь к собравшимся, ведущие отметили, что имя Фармана Салманова навсегда вписано в историю не только Югры, но и всей мировой геологии. При его непосредственном участии было открыто более 130 месторождений нефти и газа, которые стали основой развития нефтегазового комплекса Западной Сибири и сыграли важную роль в укреплении энергетической независимости страны.
После церемонии гости собрались в атриуме музея. Здесь открылась мини-выставка мемориальных предметов, посвящённая жизни и профессиональному пути Фармана Салманова. В экспозиции представлены личные вещи, документы и фотографии, бережно хранящиеся в фондах музея. Каждый экспонат рассказывает о человеке, чьи открытия во многом определили судьбу Югры.
Перед ветеранами геологической отрасли выступил председатель окружной Думы Борис Хохряков. Он рассказал, что лично знал Фармана Курбановича и многие годы работал под его руководством.
«Нас объединяют две вещи – геология и память о Фармане Курбановиче, – отметил Борис Хохряков. – Это был человек, который вместе с Юрием Эрвье создавал нефтегазовую промышленность Западной Сибири. Благодаря их труду появились новые города и посёлки, а Югра стала крупнейшим нефтедобывающим регионом страны».
Особое внимание Борис Хохряков уделил характеру легендарного геолога. По его словам, Салманов всегда умел принимать смелые решения, доверял своей профессиональной интуиции и никогда не боялся идти против общепринятых взглядов. Именно эта уверенность позволила в 1957 году привести геологическую экспедицию в Сургут вопреки существовавшим прогнозам, а уже через несколько лет получить знаменитый фонтан нефти на Мегионском месторождении.
Председатель окружной Думы также поделился воспоминаниями о совместной работе с Фарманом Салмановым, отметив его исключительную работоспособность и требовательность к себе и коллегам. По его словам, рабочий день легендарного геолога начинался задолго до рассвета, а многочисленные поездки по буровым и геологоразведочным объектам были для него привычной частью жизни.
Завершилась встреча тёплым общением ветеранов геологической отрасли, которые вспоминали годы совместной работы и людей, стоявших у истоков освоения нефтегазовых богатств Западной Сибири. Музыкальным подарком для гостей стало выступление кавер-группы «Наше время», исполнившей известные песни, звучавшие когда-то у геологических костров. Памятные мероприятия стали данью уважения человеку, благодаря которому Югра навсегда вошла в историю мировой нефтегазовой отрасли. Имя Фармана Курбановича Салманова и сегодня остаётся символом профессионального мужества, преданности своему делу и веры в успех.
Пётр Молданов