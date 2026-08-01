Путин ужесточил правила пребывания мигрантов с детьми в России
Президент подписал закон, который вводит новые требования для иностранных работников и их несовершеннолетних детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новым нормам, мигранты обязаны содержать себя и членов семьи, находящихся на их иждивении, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума с умножением на коэффициент. Также при получении патента иностранцы должны уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей. Это правило распространяется в том числе на тех, кто работает у частных лиц для обеспечения личных и домашних нужд.
Если платёж не внесён, патент аннулирован или не продлён вовремя, иностранцам в Бгре не станут продлевать разрешение на работу. Вместе с детьми они обязаны покинуть страну в течение 15 дней — при условии, что у них нет иных законных оснований оставаться в России.
Срок временного пребывания детей мигрантов в стране привязан к сроку действия патента родителя и не может превышать время до достижения ими 18 лет. Как только ребёнку исполняется 18, он обязан либо выехать из РФ в течение 30 дней, либо подать заявление на получение собственного патента и оплатить фиксированный авансовый платёж по НДФЛ.
Власти рассчитывают, что изменения принесут регионам дополнительные налоговые поступления, снизят нагрузку на социальную сферу, медицину и образование, а также станут сдерживающим фактором для массового приезда мигрантов с семьями.
МВД получило право проверять доходы иностранцев, факты уплаты авансовых платежей и постановку на учёт в налоговой — на основании данных, которые есть в государственной информационной системе миграционного учёта.