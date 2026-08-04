Участники «Территории смыслов» разработают проекты для поддержки участников СВО на смене «Родина»
В Мастерской управления «Сенеж» открылась смена «Родина» XII Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы. Она объединила более 500 молодых сотрудников федеральных органов государственной власти и силовых ведомств, участников и ветеранов специальной военной операции. Форум реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Смена посвящена поддержке специальной военной операции и укреплению государственного суверенитета. Её участники разработают проекты, направленные на помощь бойцам и их семьям, а также на интеграцию ветеранов СВО в систему государственного и общественного управления. В программе – командные испытания и мастерские по профильным компетенциям от лидеров-практиков.
«Смена "Родина" объединила тех, кто служит стране, – молодых госслужащих, военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Вместе они разработают 21 проект, который отвечает на реальные задачи федеральных органов власти. Часть из них посвящена поддержке участников СВО: адаптации бойцов при возвращении к мирной жизни, помощи их семьям. Только межведомственное взаимодействие поможет решить все вызовы времени», – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.
На установочной сессии молодые люди обсудили современные вызовы, с которыми сталкиваются федеральные органы власти. По словам экспертов, государственные институты работают в условиях технологического ускорения: задач становится больше, растут требования к эффективности и подготовке кадров. Особенно важно учиться работать в команде, принимать решения в условиях неопределённости и быстро адаптироваться.
Модератор встречи, ректор Президентской Академии Алексей Комиссаров отметил, что самые важные задачи давно перестали помещаться внутри одной структуры или ведомства. Всё, что действительно определяет жизнь людей, находится на стыке между разными службами – именно там и есть точка роста. По словам экспертов, такие встречи помогают их найти.
«Я очень рад, что в нашей стране есть такие люди, которые стремятся решать задачи, стоящие перед государством, делают это эффективно. Вы хотите знать о существующих вызовах и делать так, чтобы наша страна двигалась вперёд», – сказал начальник Академии управления МВД России, генерал-лейтенант полиции Сергей Синенко.
Роль участников форума как ключевого кадрового резерва страны отметил заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Юрий Аверин: «Обращаюсь к вам как специалист от ведомственных структур и, опираясь на тему сегодняшней встречи, хочу отметить, что вы являетесь важным кадровым резервом страны, обеспечивающим устойчивость и развитие системы государственного управления и силовых ведомств. Служение Отечеству – это осознание своей ответственности перед страной и обществом, будущими поколениями, любовь к своей Родине».
Эксперты подчеркнули, что вместе федеральные органы могут сделать гораздо больше, чем по отдельности. Задача участников форума – найти точки взаимодействия, чтобы в будущем добиться лучших результатов в своих регионах.
«Только благодаря взаимодействию федеральных органов власти можно добиться хороших результатов. Конкуренции между ведомствами быть не должно. Мы должны работать в едином ключе, особенно силовой блок», – сказала заместитель директора Федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава РФ Елена Захаркина.
Сотрудничество ведомств не ограничивается служебными задачами. С началом специальной военной операции сотрудники ряда служб отправились на фронт – в их числе представители Федеральной службы исполнения наказаний.
«Порядка 5,5 тысяч сотрудников и ветеранов участвуют или участвовали в специальной военной операции. Больше тысячи участников СВО мы приняли на службу и целенаправленно над этим работаем», – рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний, генерал-лейтенант Александр Матвеенко.
На встрече подчеркнули, что молодёжь России поддерживает спецоперацию. Кроме того, представители молодого поколения составляют значительную часть бойцов и волонтёров.
«Очень ответственная миссия – защищать Родину. Не каждый может с ней справиться. Находясь в стрессовой ситуации, где по одну сторону жизнь, а по другую может быть смерть, люди принимают волевые и мужественные решения. Поэтому нам нужно всячески оказывать поддержку участникам СВО, которые там находятся, оказывать поддержку их семьям, заботиться об их детях, чем и занимается Следственный комитет. У нас есть негласный девиз – "чужой беды не бывает". Наша задача – это поддержка», – рассказал участник форума, инспектор управления общественно-политической работы Следственного комитета Российской Федерации Кирилл Комарских.
О причинах своего решения отправиться на СВО рассказал другой участник форума, член молодёжного парламента Калужской области, педагог и ветеран боевых действий Павел Переборщиков. «Все мои предки защищали свою страну. Если бы я не внёс свой вклад, я бы чувствовал себя предательски по отношению к собственной Родине. Поэтому я отправился в добровольческое формирование», – объяснил он.
В программу смены также вошла встреча с полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе Артёмом Жогой и губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. О том, как управлять мегаполисом в интересах людей, поговорит с участниками мэр Москвы Сергей Собянин. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова расскажет о государственном управлении перед вызовом времени, уделив особую важность служению. Также на форуме обсудят вопросы применения потенциала ветеранов СВО, развития беспилотных систем и передачи опыта в ведомствах.
Всего в этом году в рамках трёх смен – «Единство», «Правда» и «Родина» – форум объединит 3 тысячи участников от 16 до 35 лет в очном и дистанционном форматах. Помимо интенсивной образовательной программы и практической работы на секциях, у всех, кто подал заявку на одну из смен форума, есть возможность принять участие в грантовом конкурсе Росмолодёжи и получить до 1,5 миллионов рублей на реализацию своего социально значимого проекта.
Площадкой проведения форума традиционно выступает Мастерская управления «Сенеж» – образовательный центр Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Платформа является партнёром мероприятия и обеспечивает экспертное сопровождение образовательной программы.
Следить за программой форума можно на официальном сайте «Территории смыслов» и в социальных сетях. Онлайн-трансляции каждой смены будут доступны на странице «Территории смыслов» во «ВКонтакте».