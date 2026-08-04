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Фото: ugraeparhia.ru

В Ханты-Мансийске ветераны ВДВ помогают возводить уникальную церковь

04.08.2026

В столице Югры продолжаются работы по возведению храма, внешний облик которого не имеет аналогов. Здание на набережной запроектировано в форме корабля, пишет ugra-tv.ru.

Идея принадлежит митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу. За два года строители уже возвели кирпичные стены и бетонные перекрытия, сейчас идет монтаж кровли. После этого начнется установка куполов, внешняя и внутренняя отделка. По прогнозам строителей, первые богослужения в новом храме могут пройти ближе к Рождеству.

Десантники взяли на себя особую миссию — они помогают строить церковь, которая будет освящена в честь их небесного покровителя. Ветераны ВДВ и других родов войск участвуют в работах по мере сил, помогают финансами и материалами.

Накануне во временном храме, который сейчас действует на месте стройки, прошло богослужение. Воинов благословил владыка Павел. Представители Ассоциации ветеранов десантных войск и войск спецназа молились за литургией и участвовали в крестном ходе вокруг временной церкви.

Глава Ассоциации ветеранов ВДВ по Ханты-Мансийску Алексей Костаница пояснил, почему десантники так активно включились в строительство. К ним обращается отец Евгений, который духовно окормляет военных, и братство всегда откликается — вносит посильную лепту, помогает чем может.

Митрополит Павел рассказал о ходе работ: уже заказаны окна, двери, купола, колокола и кровельное железо. Сейчас готовят основание под кровлю. Владыка выразил надежду, что Господь и пророк Илия, в честь которого освящается храм, помогут завершить все работы до зимы и закрыть контуры здания до холодов. 

ugra-news.ru

04.08.2026

04.08.2026