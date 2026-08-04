В Ханты-Мансийске ветераны ВДВ помогают возводить уникальную церковь
В столице Югры продолжаются работы по возведению храма, внешний облик которого не имеет аналогов. Здание на набережной запроектировано в форме корабля, пишет ugra-tv.ru.
Идея принадлежит митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу. За два года строители уже возвели кирпичные стены и бетонные перекрытия, сейчас идет монтаж кровли. После этого начнется установка куполов, внешняя и внутренняя отделка. По прогнозам строителей, первые богослужения в новом храме могут пройти ближе к Рождеству.
Десантники взяли на себя особую миссию — они помогают строить церковь, которая будет освящена в честь их небесного покровителя. Ветераны ВДВ и других родов войск участвуют в работах по мере сил, помогают финансами и материалами.
Накануне во временном храме, который сейчас действует на месте стройки, прошло богослужение. Воинов благословил владыка Павел. Представители Ассоциации ветеранов десантных войск и войск спецназа молились за литургией и участвовали в крестном ходе вокруг временной церкви.
Глава Ассоциации ветеранов ВДВ по Ханты-Мансийску Алексей Костаница пояснил, почему десантники так активно включились в строительство. К ним обращается отец Евгений, который духовно окормляет военных, и братство всегда откликается — вносит посильную лепту, помогает чем может.
Митрополит Павел рассказал о ходе работ: уже заказаны окна, двери, купола, колокола и кровельное железо. Сейчас готовят основание под кровлю. Владыка выразил надежду, что Господь и пророк Илия, в честь которого освящается храм, помогут завершить все работы до зимы и закрыть контуры здания до холодов.