Фотохроника ТАСС расскажет историю Югры
В этом году у жителей округа появится уникальная возможность увидеть, каким был регион во второй половине прошлого века, через объектив ведущего информационного агентства страны. Двадцать черно-белых снимков, сделанных с 1968 по 2002 год, оживут на стенах выставочных залов по всему округу.
Инициатива провести масштабную выставку родилась в Год единства народов России. Губернатор Югры Руслан Кухарук поддержал предложение представителей коренных малочисленных народов Севера, и совместно с ТАСС был запущен проект «Югра. Коренные народы Севера: фотохроника ТАСС». Дата показа экспозиции выбрана символичная — 9 августа, когда весь мир отмечает Международный день коренных народов, учрежденный ООН.
Главная ценность экспозиции — её документальность. В объектив попали не абстрактные «типажи», а конкретные люди, чьи имена сегодня известны далеко за пределами региона. Посетители смогут увидеть портреты первой хантыйской поэтессы и журналиста Марии Волдиной, сказительницу Таисью Чучелину, мансийского поэта Андрея Тарханова. Рядом с ними на снимках — учитель Павел Вахрушев, врач Елена Сагандукова, ветеран войны и создатель ансамбля «Лесная сказка» Леонид Тебетев. Эти снимки — живая летопись, где каждый кадр рассказывает о суровом быте, промыслах и обычаях, которые не утратили своей силы и сегодня.
Одновременно 9 августа выставка откроется в каждом муниципалитете. В Ханты-Мансийске площадкой станет КТЦ «Югра-Классик», в Сургуте — Детская школа искусств № 2.
Для многих муниципалитетов открытие станет настоящим событием. Так, в поселке Березово экспозиция заработает уже 7 августа в 15:00 в районном краеведческом музее. Такой же ранний старт запланирован в Мегионе, Радужном и Белоярском, где гостей ждут в 11:00 и 17:00. Основной же поток открытий запланирован на полдень 9 августа, чтобы жители самых разных уголков Югры могли одновременно прикоснуться к этой уникальной фотохронике.
Кстати, сама выставка приурочена к двум важным юбилеям: 100-летию фотохроники ТАСС и первому в истории России Дню коренных малочисленных народов, который официально отмечали 30 апреля этого года. Снимки сопровождают аутентичные подписи корреспондентов агентства, что делает их не просто иллюстрациями, а полноценными историческими документами.
Организаторы отмечают, что для каждой площадки предусмотрены экскурсии, которые помогут глубже понять быт и культуру народов Севера. Приходите, чтобы увидеть, как жила Югра во второй половине XX века, и узнать имена тех, кто создавал её современный облик.