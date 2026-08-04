Ах, эта свадьба пела и плясала…
Так о проведённой в 1997 году в музее «Торум Маа» свадьбе четы Цуркан рассказала организатор торжества Зоя Никифоровна Лозямова.
Об этом услышали гости выставки «Свадебные традиции в музейной практике «Торум Маа», которая состоялась 3 августа.
– Та свадьба была организована спонтанно. Ко мне обратился руководитель отдела культуры администрации города Ханты-Мансийска Геннадий Васильевич Соловар: «Зоя Никифоровна, как ты смотришь на то, чтобы провести хантыйскую свадьбу?» Я сразу согласилась, тем более, что у меня на примете были жених и невеста Сергей Николаевич Цуркан и Елена Илларионовна Гришкина. Тогда мы представили один из фрагментов свадьбы – примирение.
Посажёными родителями были Алексей Михайлович Сенгепов, Дмитрий Григорьевич Гындышев, Евдокия Андреевна Нёмысова и Мария Кузьминична Волдина. Жених – молдованин по национальности, но так был похож на ханты, а невеста – истинная ханты из деревни Тугияны Белоярского района.
Результатом этой свадьбы стал сын Николай, который сегодня является дипломированным специалистом, выпускником пединститута имени А.И. Герцена.
Тогда на свадебной церемонии жениху закрыли лицо платком от тестя. Так он сидел под платком до тех пор, пока тесть не снял с него платок. Провели настоящее жертвоприношение. В моём исполнении звучали свадебные песни, например, «Песня свекрови» и другие.
Позже в этой семье родилась дочь Карина. Сегодня Елена Илларионовна Цуркан – бабушка, Николай – дядюшка, т.е. род продолжается, а значит, свадьба удалась на славу.
Ведущая выставки Ирина Степановна Ксенофонтова рассказала о том, как музей «Торум Маа» на протяжении многих лет занимается возрождением и сохранением свадебной церемонии обских угров:
– Впервые со свадебной обрядностью соприкоснулись в 1993 году. Тогда Анфиса Михайловна Хромова и Евдокия Андреевна Нёмсыова провели мансийско-хантыйскую свадьбу, молодожёнами были Раиса Михайловна Неттина и Сергей Владимирович Хромов.
Следующую свадьбу четы Цуркан провели в 1997 году.
А потом уже к теме свадьбы обратились спустя десятилетие. Наши научные сотрудники выезжали на стойбища, чтобы зафиксировать традиционную свадьбу.
Директор музея «Торум Маа» Елена Терентьевна Федотова показала и рассказала о фотовыставке хантыйско-ненецкой свадьбы, которая состоялась в 2012 году в деревне Нумто Белоярского района.
По словам ведущей выставки, в 2019 году в стенах музея состоялась выставка, посвящённая теме свадьбы коренных народов Югры. На ней были представлены предметы и одежда, подаренные и привезённые из экспедиций.
В прошлом году в музее «Торум Маа» состоялся первый научно-практический семинар, посвящённый культуре свадебного обряда обских угров. Во время практической части участники изготовляли предметы и вещи для свадьбы, которые в скором будущем тоже будут представлены на выставке.
На сегодняшней выставке были представлены: свадебный полог, традиционная женская рукодельная сумочка тучанг, олений ошейник с колокольчиком, комплект нарядной одежды жениха и невесты, фотографии с экспедиций и т.д.
Примечательно, что в конце выставки одна из представительниц молодого поколения Мария Нахрачёва-Молданова изъявила желание провести свадьбу в традиционном хантыйском стиле.
Людмила Гурьева