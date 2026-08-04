Гранты и медиасопровождение от ИРИ, РТИИ, VK Play и «Сколково»: победители «Нейроигр» получат поддержку лидеров цифровой индустрии
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» продолжает регистрацию на специальный проект «Нейроигры» – командный хакатон, где молодые разработчики, дизайнеры и специалисты по цифровому контенту за 8 часов создадут игровые прототипы с использованием искусственного интеллекта. Организаторы объявили о расширении партнерской поддержки. Помимо призового фонда в 800 тысяч рублей, лучшие команды могут получить дополнительные экспертные, грантовые и информационные возможности для развития своих проектов от Института развития интернета, АНО «РТИИ», VK Play, Фонда «Сколково». Мероприятие пройдет на площадке Московского кластера видеоигр и анимации. Подать заявку можно до 17 августа по ссылке.
«Нейроигры» – командный хакатон, где молодые разработчики, дизайнеры и специалисты по цифровому контенту всего за один день создают игровые прототипы с использованием технологий искусственного интеллекта. Участникам предстоит не только придумать концепцию игры, но и превратить ее в работающий прототип, применив современные ИИ-инструменты. Проект поможет молодым специалистам получить практический опыт разработки, найти единомышленников и представить свои идеи экспертам игровой индустрии.
«Сегодня Россия – это страна, где молодые разработчики могут не просто мечтать, а создавать. Где их интеллект, креатив и идеи превращаются в технологии, которые работают на благо людей. «Нейроигры» – это как раз про такой подход: развитие человека через технологии. Про то, как искусственный интеллект становится инструментом творчества, а не просто «умной машиной». Про создание продуктов, которые приносят пользу и формируют будущее индустрии. Мы расширили партнерскую поддержку проекта. Теперь победители получат не только 800 тысяч рублей призового фонда, но и экспертное сопровождение, грантовую и информационную поддержку от лидеров индустрии – Института развития интернета, АНО «РТИИ», VK Play и Фонда «Сколково». Наша задача – чтобы идея не осталась прототипом, а стала полноценным продуктом. Чтобы талантливые ребята, готовые действовать, получили возможность реализовать себя в креативных индустриях и создавать технологии, которые меняют жизнь людей к лучшему», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Участниками проекта станут команды от трех до пяти человек. На очном этапе они получат кейсовое задание, содержание которого будет раскрыто непосредственно перед началом соревнования. За восемь часов командам предстоит пройти полный цикл создания игрового прототипа с использованием технологий искусственного интеллекта: разработать концепцию игры, определить ее целевую аудиторию, игровой цикл и ключевые механики, распределить роли внутри команды, подготовить промпты для генерации визуальных материалов, звукового сопровождения и элементов повествования, создать игровые ассеты, а затем собрать рабочий прототип с реализованными игровыми механиками и возможностью их тестирования. По итогам промежуточной экспертной оценки лучшие команды представят свои проекты на финальной защите.
Отдельную поддержку финалистам «Нейроигр» предоставит АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта»: организация выделит 500 тысяч рублей на доработку прототипа игры-победителя, чтобы команда могла довести разработку до полноценной демоверсии уже после завершения хакатона.
«Мы провели «Первый кубок нейроконтента» и получили отличные результаты: уже 5 команд получили кубок и поддержку на творческие проекты. За время мероприятия мы не только протестировали новые форматы, но и получили четкий сигнал от сообщества: креаторы остро нуждаются в живых соревновательных площадках. Для команд это возможность прокачать навыки в режиме реального времени, развивать себя, найти единомышленников, получать дополнительную поддержку и ресурсы. Мы решили пойти дальше, поэтому «Нейроигры» – это логичное продолжение. На хакатоне мы хотим увидеть талантливые команды, способные за несколько часов создать прототип игры, в которую члены жюри смогли бы сыграть прямо на месте. Это позволит по-настоящему оценить не только концепцию, но и техническую реализацию, командную работу и потенциал каждого участника. «Нейроигры» – это не конкурс ради конкурса. Это уникальная среда, где пересекутся технологии, творчество и спортивный азарт», – отметил директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов.
По аналогии с проектом «Первый кубок нейроконтента», при участии в отборе прототипов игр Института развития интернета наличие готового прототипа будет дополнительным плюсом и возможностью получить дополнительные баллы при рассмотрении заявки экспертами. На конкурс ИРИ принимаются заявки на создание упрощенной или неполной версии игры, которая демонстрирует общую концепцию и ключевые элементы, – это дает финалистам хакатона возможность претендовать на дальнейшую грантовую поддержку.
«Институт развития интернета заинтересован в появлении новых игровых проектов, которые сочетают современные технологии, сильную идею и качественную реализацию. «Нейроигры» – это возможность для молодых команд всего за один день показать свой потенциал и представить концепцию, которая может получить дальнейшее развитие, реальный шанс сделать первый шаг от идеи к полноценному продукту и заявить о себе в игровой индустрии. ИРИ второй год подряд проводит отбор проектов инди-команд, для нас в приоритете – заявки с нестандартными концептами, дающими уникальный игровой опыт. И нейросети – отличный инструмент, чтобы визуализировать идею и получить дополнительный шанс на победу в рамках наших конкурсов, так как яркая и понятная презентация – один из важных элементов успеха. Ждем всех на следующем конкурсе прототипов игр, который планируем запустить весной 2027 года», – отметил заместитель генерального директора Института развития интернета Андрей Воронков.
Победитель хакатона «Нейроигры» получит информационную поддержку от VK Play. Платформа расскажет о проекте в своих сообществах для разработчиков, организует интервью с командой и привлечет эксперта в жюри для оценки финалистов. Дополнительно, при успешном прохождении модерации, проект может получить анонсирование и баннерную поддержку на платформе.
«Для нас важно поддерживать команды, которые не боятся экспериментировать с новыми технологиями и искать нестандартные игровые решения. Хакатон «Нейроигры» объединяет именно таких разработчиков. Мы поможем победителям рассказать о своих проектах аудитории VK Play и, если прототип покажет высокий потенциал, поддержим его продвижение. Мы стараемся, чтобы хорошие проекты находили своих игроков», – поделился CEO VK Play Александр Михеев.
Еще одним партнером спецпроекта выступает Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), который готов подключить победителей «Нейроигр» к своей экспертной и акселерационной инфраструктуре. Им будет доступно 3 фаст-трека на получение резидентства в Сколково при условии соответствия проектов программе.
«Мы видим все больше молодых команд, которые приходят в индустрию с прототипами, созданными с помощью искусственного интеллекта, и «Нейроигры» – хороший пример того, как быстро сегодня можно пройти путь от идеи до работающей демоверсии. «Сколково» готов поддержать талантливые команды, представить лучших действующим участникам инновационного центра, оказать комплексное сопровождение проектам, в том числе консультационную, экспертную и методическую помощь молодым студиям. Для нас важно, чтобы проект на ранней стадии, прототип не остался только хакатонной работой, а получил дальнейшее развитие. На старте главное – чтобы рядом были специалисты, которые знают рынок, особенности отрасли, требования к проектам и помогли бы избежать типичных ошибок», – отметил директор по цифровым креативным индустриям Фонда «Сколково», руководитель направления «Sk Игры» Алексей Каленчук.
Специальный проект «Нейроигры» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» направлен на развитие у молодых специалистов практических компетенций в сфере разработки цифровых продуктов, искусственного интеллекта и игровой индустрии, а также на поддержку перспективных проектов, способных внести вклад в развитие современных креативных индустрий России. Спецпроект является частью проекта «Цифровой Прорыв» и реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».