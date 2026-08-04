«Юртсил» собрал вокруг себя друзей и единомышленников
Две недели уходящего июля и первые выходные дни августа в маленькой мансийской деревне Новая Силава, что находится в 15 километрах от Урая, были особо торжественные и многолюдные. Там, на базе инфраструктуры общины КМНС «Элы Хотал», в рамках проекта «Этноцентр Силава – живое наследие вогулов Конды» прошли две смены семейного этнографического палаточного лагеря «Юртсил», а затем и двухдневный этнофестиваль.
Эти события состоялись при поддержке Гранта губернатора Югры.
Главными организаторами выступила региональная общественная организация ХМАО-Югры «Культурно-оздоровительный этнографический центр «Дыхание Конды». Сюда приезжали семьи из разных уголков автономного округа, чтобы провести совместно время в живом соприкосновении с культурой коренных народов Севера, почувствовать единение с природой и насладиться её магической энергией.
Программа двух дней этнофестиваля получилась яркой и насыщенной, во многом способствовала ещё и великолепная погода – она создала отличное настроение и сделала семейный отдых по-настоящему приятным. Всех участников семейного палаточного лагеря и этнофестиваля встречала гостеприимная хозяйка вогульского подворья Ольга Александровна Актаева. А проведение обряда очищения и поклонения Солнцу в едином хороводе очень сплачивало людей, их сердца наполнялись добротой, улыбками, создавалась атмосфера тепла и взаимопонимания.
Первого августа в День фольклора и дружбы гостям была организована концертная программа с участием фольклорных творческих коллективов. Их песенно-танцевальные номера плавно влились в сценарий постановки по двум сказкам кондинской сказительницы Анны Митрофановны Коньковой «Откуда пошло Северное Сияние» и «Вожак Ивыр». Сценарий был когда-то придуман Маргаритой Фёдоровной Рябовой, а сейчас воплотила его на сцене её дочь Юлия Яркина. Актёрами самого спектакля выступили родители и дети, которые приезжали в лагерь.
Праздничный вечер завершился этнодискотекой и песнями под гитару у костра. Древние напевы хантов и манси в современной аранжировке исполнили музыкальная этногруппа «Хайтнут эрыг» («Песня волка») из Ханты-Мансийска.
Второй день этнофестиваля был посвящен ремесленному делу, сюда были приглашены мастера из Кондинского, Нижневартовского, Сургутского районов, городов Урая, Ханты-Мансийска. С утра прошёл семинар «Всё о бересте и берёсте», где мастерица Галина Александровна Тарасова рассказала о свойствах этого материала, его роли в культуре русских и коренных народов Югры, современных подходах к сохранению традиций.
Затем продолжились мастер-классами, где желающие могли познакомиться с мастерами, освоить старинные техники, и самим попробовать создавать берестяные изделия.
Один из организаторов проекта Анна Леонидовна Изюмова из Урая, считает проведение семейного палаточного лагеря и этнофестиваль знаковым событием и большим праздником для горожан. Во-первых, заинтересовались и приехали, отдохнули многие горожане, во-вторых, наша молодёжь из числа хантов и манси после таких мероприятий крепчает духом, находят здесь свой стержень и становятся ближе к родной культуре, и что особо важно – гордятся этим.
Тамара Мерова