В Югре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли более 100 противоправных деяний за прошедшую неделю
За прошедшую неделю в результате оперативных действий сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре пресечено более 100 правонарушений.
Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии совершили свыше 350 выездов по сигналам «Тревога» и сообщениям из дежурных частей органов внутренних дел. Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей правопорядка не допущено краж с охраняемых объектов, суммарный ущерб от которых мог составить порядка 48 тысяч рублей.
Так, в Сургуте росгвардейцы пресекли попытки хищения товаров из крупных торговых комплексов, задержав четверых граждан, подозреваемых в совершении краж. Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, по данным фактам возбуждены уголовные дела.
Работа по обеспечению безопасности граждан, охране имущества и защите общественного порядка на территории автономного округа продолжается в круглосуточном режиме.
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