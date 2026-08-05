Более 10 тысячам югорчан региональное Отделение СФР с начала года заблаговременно подготовило документы для назначения пенсий
Будущие пенсионеры могут сами обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО-Югре за полтора - два года до выхода на пенсию, чтобы проверить полноту и достоверность учтённых сведений о пенсионных правах и льготах необходимых для своевременного и правильного назначения пенсии. С начала текущего года эксперты регионального Отделения заблаговременно подготовили документы для назначения пенсии более 10 049 тысячам югорчанам.
Для консультации понадобятся паспорт, трудовая книжка, военный билет, дипломы, свидетельства о рождении детей, справки о смене фамилии (при необходимости), документы о стаже, иждивенцах и другие.
«Заблаговременная работа необходима, чтобы сделать процесс назначения пенсии максимально комфортным для граждан. Специалисты Отделения готовят макет будущего пенсионного дела, актуализируют сведения на лицевых счетах, при необходимости направляют запросы для уточнения тех или иных периодов работы. Именно благодаря предварительной работе, при наступлении возраста пенсия будет назначена с учетом всех сформированных пенсионных прав и в кратчайшие сроки», - пояснила Ольга Галюк управляющий Отделением СФР по ХМАО-Югре.
В 2026 году страховую пенсию по старости на общих основаниях назначают мужчинам 1962 года рождения (в 64 года) и женщинам 1967 года рождения (в 59 лет), в 2028 году — назначат мужчинам 1963 года рождения (в 65 лет) и женщинам 1968 года рождения (в 60 лет). Требования: стаж от 15 лет, коэффициент от 30. Для тех, у кого льготный стаж (вредные условия труда, районы Крайнего Севера или местность приравненная к ним, радиация), досрочный выход сохраняется.
Проверить свой стаж можно на портале «Госуслуги», заказав выписку из лицевого счёта. Если какой-то период не учтён — следует обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО-Югре с трудовой книжкой.
По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Вся актуальная информация Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре в Макс
Отделение СФР по Югре