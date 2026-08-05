В Югре стартует «ЧУМовой фестиваль»: культуру коренных народов представят в девяти тематических блоках

Будущие пенсионеры могут сами обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО-Югре за полтора - два года до выхода на пенсию, чтобы проверить полноту и достоверность учтённых сведений о пенсионных правах и льготах необходимых для своевременного и правильного назначения пенсии.