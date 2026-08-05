В Югре стартует «ЧУМовой фестиваль»: культуру коренных народов представят в девяти тематических блоках
С 14 по 16 августа в поселке Тром-Аган пройдет открытый фестиваль национальных культур с международным участием «ЧУМовой фестиваль #6.0». Мероприятие соберет представителей коренных малочисленных народов Севера — ханты, манси и лесных ненцев — из разных территорий Югры. Как отмечают организаторы, в этом году фестиваль проходит в рамках культурного сотрудничества с Республикой Сербия.
Торжественное открытие состоится 14 августа в 16.00. В этот же день с 17.00 до 20.00 начнет работу ремесленная мастерская. В «Красном чуме» пройдет цикл лекций Российского общества «Знание». Вечером, с 20.00 до 22.00, у костра «Традиции для потомков» гости смогут попробовать национальную кухню.
Второй день, 15 августа, начнется с зарядки «Утро с чемпионом» в 8.00, затем завтрак. С 9.00 до 13.00 заработают интерактивные площадки: «Этно-тур по традиционным играм обских угров» и две литературные гостиные. В 10.00 откроется «Гостеприимный чум» с дегустацией национальных блюд — он будет работать до 17.00. В течение дня в «Красном чуме» пройдут лекции и тренинги в рамках «Слета активистов некоммерческого сектора». Также с 14.00 до 18.00 будут работать мастер-классы по традиционным ремеслам, керамике, косторезному искусству, обучению национальным единоборствам и езде на обласах. Вечером, с 18.00 до 19.00, состоится спортивно-развлекательная программа «ХатлСтарт», а с 20.00 до 22.00 — фольквечеринка и этнодискотека.
Третий день, 16 августа, вновь начнется с зарядки. С 9.00 до 13.00 пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам, музыкальной культуре обско-угорских народов, обучению езде на обласах и национальным единоборствам. Здесь же, в «Красном чуме», состоится цикл лекций по цифровой и финансовой грамотности. С 10.00 до 13.00 будут работать выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Югорские узоры», выставка-ярмарка дикоросов «Ягоды ЮГРЫ», а также «Гостеприимный чум» и посткроссинг. В 13.00 начнется концертная программа «Мойлэта нёлэк — Дарите радость!». Завершится фестиваль в 15.30 торжественным закрытием и награждением победителей.
Организаторы подготовили девять направлений, объединенных словом «ЧУМ», которое уже стало брендом проекта. В течение трех дней компетентное жюри оценит конкурсную программу в трех номинациях: «Лучшее традиционное жилище», «Лучший творческий номер» и «Лучший самобытный мастер».