Соцфонд с 2027 года начнет предоставлять выплаты почетным донорам и людям с поствакцинальными осложнениями
Со следующего года Социальный фонд наделяется новыми полномочиями по предоставлению ежегодной выплаты почетным донорам, согласно подписанному Президентом Владимиром Путиным федеральному закону. Фонд также начнет осуществлять пособия для людей с осложнениями в результате вакцинации. Сегодня каждый регион администрирует эти меры самостоятельно.
«Принимая новые функции, мы расширяем перечень услуг, которые люди начнут получать беззаявительно, в более простом и удобном формате, – отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. – Благодаря отлаженным процессам и автоматизации фонд быстрее проверяет данные и назначает выплаты. Реализуя принцип «одного окна», мы идем по пути унификации административных процедур и снижаем зависимость получения социальных гарантий от территориальной специфики».
К настоящему времени СФР уже принял 72 различные меры, которые раньше относились к компетенции других ведомств и органов власти. Это детские пособия, выплаты пострадавшим от радиации, отдельные выплаты семьям силовиков и другие меры. После приема новых функций Социальный фонд выстраивает их в единую систему с прозрачными и понятными стандартами.
Так, с этого года СФР приступил к предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии. Раньше эту меру оказывали субъекты РФ, в то время как Социальный фонд оформлял федеральную соцдоплату. Теперь обе выплаты находятся в компетенции Социального фонда, что позволяет предоставлять их по единому стандарту, повысить удобство для граждан и в целом оптимизировать весь процесс.
Ранее Президент также подписал закон, который предусматривает возможность передачи Социальному фонду функций по предоставлению региональных полномочий. Среди них рассматриваются такие меры, как предоставление пособий ветеранам труда, пособие по погребению, выплата для подготовки ребенка к школе.
Передача выплат упрощает процедуру обращения за ними и позволяет людям быстрее узнавать о положенных услугах, назначать их проактивно, без заявлений и дополнительных документов.
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