Губернатор Югры работает в Кондинском районе
Сегодня губернатор Югры Руслан Кухарук с рабочим визитом посещает населенные пункты Кондинского района. Сообщение об этом он опубликовал в своем канале в MAX’е.
«Добрый день, дорогие друзья, сегодня совместно с коллегами из регионального правительства, депутатами окружной думы, работаю в Кандинском районе. Планируем посетить ряд поселений: Куминский, Мортка, Луговой и Междуреченский. Подробности будут в течение дня, всем хорошей пятницы», — сказал глава региона своим подписчикам.
В планах губернатора — осмотр строящихся и инфраструктурных проектов, а также промышленных предприятий.
В программе — посещение школ, жилых домов, авиабазы, завода и музея. Кроме того, руководитель автономного округа осмотрит объекты благоустройства и проинспектирует участки, где проходит ремонт дороги. Также Руслан Кухарук пообщается с жителями, в частности, глава региона даст старт сплаву для молодых семей по реке Конда на байдарках.