Коренным жителям предлагают пройти альтернативную службу в оленеводческих предприятиях Югры
Представители коренных малочисленных народов Севера – ханты, манси и лесные ненцы – получили возможность пройти срочную военную службу, не покидая пределы родной тайги. «Саранпаульская оленеводческая компания» официально включена Министерством обороны РФ в перечень предприятий для прохождения альтернативной гражданской службы.
Механизм трудоустройства выглядит следующим образом:
- Молодой человек из числа коренных малочисленных народов Севера обращается к главе своего района с заявлением о желании заменить военную службу по призыву (длительностью один год) на альтернативную службу.
- Документы поступают в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который курирует предприятие. Компания подтверждает наличие вакансий.
- Через Центр занятости гражданину выдают направление, после чего его официально трудоустраивают на полный оклад со всеми социальными гарантиями РФ.
- Новобранца направляют в бригаду на должность оленевода 4 разряда (пастуха).
Главное отличие альтернативной службы от военной – её продолжительность. Если стандартный срок службы в рядах Российской Армии составляет 12 месяцев, то альтернативная служба длится 22 месяца. При этом график работы включает полноценный трудовой отпуск: отработав первые 10 месяцев, молодой человек может взять 52 дня отдыха, съездить домой, а затем вернуться в бригаду ещё на 10 месяцев. По завершении срока службы предприятие подаёт документы об исполнении воинской обязанности.
Для участия в программе кандидат должен соответствовать трём критериям:
- Иметь подтвержденную принадлежность к коренному малочисленному народу Севера, зарегистрированному в Югре.
- Быть зарегистрированным на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или иметь справку о ведении традиционной хозяйственной деятельности.
- Выразить личное желание пройти службу именно таким способом.
«Мы испытываем серьёзные трудности в оленеводстве, нам катастрофически не хватает штатных пастухов для защиты стада от волков и других хищных животных. Из-за этого мы несём потери поголовья и убытки на производстве», – поясняет генеральный директор Саранпаульской оленеводческой компании Вероника Чекмазова. – Руководство предприятия рассчитывает, что программа поможет закрыть кадровый дефицит». В организации подчеркивают, что представителям коренного населения будет проще освоить эту профессию, так как многие происходят из оленеводческих семей или семей, ведущих традиционный образ жизни на территориях традиционного природопользования.
Стоит отметить, что финальное решение принимает Министерство обороны РФ. Несмотря на заявку оленеводческой компании, молодого человека могут направить и в другую сферу, например, в медицинские учреждения – госпитали и больницы. Однако сами оленеводы и руководство предприятия надеются, что специалисты ведомства учтут специфику региона и направят кадры туда, где они нужнее всего – в горы Приполярного Урала.
Галина Кондина