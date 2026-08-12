Росгвардейцы провели День открытых дверей для воспитанников подшефных организаций в Югре
В рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией», приуроченной к 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщине со дня образования войск правопорядка, в Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре состоялся День открытых дверей для воспитанников детской образовательной студии «PROдвижение» и Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию.
Ребята в возрасте от 7 до 12 лет из первых уст узнали об основных вехах в истории войск правопорядка и о том, как сегодня несут службу военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Представители ведомства организовали показ военной и специальной техники, а также специальных средств и экипировки, образцы которой юные гости с интересом примерили на себя.
Появление инспектора-кинолога вместе со своим четвероногим напарником — минно-розыскной овчаркой по кличке Лорд вызвало неподдельный восторг у детей. Росгвардеец рассказал о роли собак при выполнении служебных задач по обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка, а также дал советы ребятам по дрессировке и содержанию домашних питомцев.
Особый интерес у гостей вызвала демонстрация навыков служебного пса в поиске спрятанных предметов и чётком выполнении команд инструктора. Ребята пытались перехитрить и запутать служебного пса, но Лорд справился со всеми задачами и безошибочно обнаружил все предметы.
В завершение встречи для воспитанников детских лагерей была проведена экскурсия по военно-исторической музейной экспозиции, посвящённой участию войск правопорядка в Великой Отечественной войне, локальных конфликтах и специальной военной операции.
Участники встречи поблагодарили военнослужащих и сотрудников территориального органа Росгвардии за интересную и познавательную встречу.
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