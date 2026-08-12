Югорчанам из числа коренных малочисленных народов Севера напомнили о возможности компенсировать расходы на лекарства
Если югорчанин из числа коренных малочисленных народов Севера приобретает лекарственные препараты по рецепту врача для амбулаторного лечения, часть расходов можно компенсировать. Об этом напоминает департамент здравоохранения Югры.
Мера поддержки доступна жителям округа, ведущим традиционный образ жизни. Компенсация предоставляется семье или отдельному заявителю один раз в год. Ее размер — до 5 000 рублей. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы (чек, рецепт врача, врачебное заключение об отсутствии права на льготное лекарственное обеспечение).
Заявление на компенсацию можно подать на Госуслугах, в отделениях МФЦ Югры или почтой в Агентство социального благополучия населения Югры по месту жительства.
Если у вас остались вопросы, можно позвонить на бесплатную горячую линию Контакт-центра Агентства социального благополучия населения Югры: 8-800-301-44-43