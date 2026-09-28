МЧС Югры готовит к зимнему сезону пункты обогрева
В Главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре идёт активная подготовка к зимнему периоду. Ключевое направление — проверка и отработка развёртывания мобильных пунктов обогрева, которые в случае непогоды могут спасти жизнь людям на трассах.
По данным регионального МЧС, на зиму 2025–2026 годов в округе были подготовлены 52 пункта обогрева и питания с единовременной пропускной способностью 1419 человек.
Инфраструктура включала три типа пунктов: 36 стационарных, которые работают на базе объектов дорожной инфраструктуры (АЗС, кафе, магазины, школы, сельские дома культуры) вблизи федеральных и региональных автодорог. Они доступны постоянно в течение зимнего сезона.
11 мобильных — созданы во всех муниципальных районах на основе соглашений между администрациями, пожарно-спасательными подразделениями и КУ «Центроспас-Югория». Это пневмокаркасные палатки, которые можно быстро доставить и развернуть в любой точке трассы. 5 подвижных — работают на базе специально оборудованных автомобилей повышенной проходимости в Советском, Берёзовском и Ханты-Мансийском районах. Способны оперативно выдвинуться на участок дороги при осложнении погодной обстановки.
Каждый пункт укомплектован для автономной работы: электрогенераторы, дизельные обогреватели и тепловые пушки, тёплая одежда и обувь, шерстяные одеяла, подушки, постельное бельё, термосы с горячей пищей, сухие пайки, питьевая вода. Из медикаментов — препараты для помощи при обморожении и переохлаждении. Есть зарядные устройства для телефонов.
Подвижные пункты, смонтированные на автомобилях, устроены сложнее: внутри — отсеки с рундуками для провизии, спальные места, «столовая» с умывальником, раковиной, шкафами, холодильником и посудой.
Пункты охватывают все ключевые направления округа: Белоярский район — в посёлках Верхнеказымский и Лыхма (на трассе Нягань – Андра – Белоярский – Надым). Нижневартовский район — 12 стационарных пунктов, преимущественно на трассе Нижневартовск–Радужный, развёрнутых в круглосуточных магазинах. Ближайший к Лангепасу — на 75-м километре трассы Сургут–Нижневартовск, на базе АЗС.
Сургутский район — 3 мобильных пункта на ключевых автодорогах.
Ханты-Мансийский, Советский, Берёзовский, Кондинский, Октябрьский, Нефтеюганский районы — по одному мобильному пункту в каждом.
Пункты работают в двух режимах. Стационарные открыты планово — на постоянной основе в зимний период. Мобильные и подвижные разворачиваются по сигналу: при получении прогноза об опасных метеоявлениях — сильных снегопадах, метелях, экстремальных морозах, гололёде. Они выдвигаются на участки трасс, где нет стационарной инфраструктуры (АЗС, гостиниц, кафе) и где возможны заторы или ДТП.
Сейчас сотрудники МЧС отрабатывают алгоритм действий по развёртыванию оборудования и проверяют работоспособность всех систем жизнеобеспечения. Особое внимание — исправности обогревательного оборудования, систем освещения, связи и запасов средств жизнеобеспечения. Тренировки позволяют убедиться в готовности личного состава и техники к оперативному реагированию в условиях низких температур, а также своевременно выявить и устранить возможные недостатки до начала зимы. Работа по подготовке ведётся во всех муниципальных образованиях автономного округа.
Информация о дислокации стационарных пунктов публикуется на сайтах администраций муниципалитетов, через которые проходят маршруты. Дополнительные сведения можно получить в Главном управлении МЧС по ХМАО и в местных службах спасения.
В случае нештатной ситуации на дороге — звоните по номеру 112. Оператор даст инструкции и координаты ближайшего пункта обогрева.