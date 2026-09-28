В Югре стартует приём заявок на Окружной конкурс семейного творчества «Матрёшка.Арт»
Государственный художественный музей приглашает семьи Югры принять участие в Окружном конкурсе «Матрёшка.Арт» и создать свою уникальную матрёшку. Участникам предоставляется полная свобода творчества – они могут расписать классическую деревянную игрушку, поэкспериментировать с необычными материалами, представить живописный рисунок или создать цифровой виртуальный образ на графическом планшете. Подать заявку и творческую работу можно до 12 октября 2026 года.
К участию в конкурсе приглашаются семейные команды со всей Югры, готовые проявить фантазию в создании уникального образа матрёшки. В состав команды могут входить дети, родители, родственники и друзья семьи. Обратите внимание: конкурс ориентирован строго на семейное творчество, поэтому коллективные заявки от школьных классов, групп детских садов и профессиональных художественных студий к рассмотрению не принимаются.
Проект проводится в двух форматах – очном (с предоставлением оригинала работы) и заочном (оценка по фото- и видеоматериалам). Свои силы можно попробовать в четырёх конкурсных номинациях:
«Классическая матрёшка» – использование образа традиционной матрёшки и канонических элементов росписи в любых техниках и материалах (только очный формат);
«Современная матрёшка» – создание авторского образа с применением нетрадиционных форм, подходов и материалов, таких как пластик или металл (только очный формат);
«ИЗО-матрёшка» – рисунки, живописные полотна или коллажи, вдохновлённые знаменитым культурным символом (возможно очное или заочное участие);
«Медиа-матрёшка» – виртуальный образ матрёшки новейшего исторического периода, созданный с помощью цифровых медиа и графических планшетов (только заочное участие).
Подведение итогов конкурса, демонстрация лучших матрёшек и торжественное награждение победителей состоятся 24 октября 2026 года, в рамках Семейного фестиваля «Матрёшка.ХМ». Победители получат памятные дипломы и подарки.
Контакты:
Телефон: (3467) 33-57-78
E-mail: ghm-art@ghm-hmao.ru