Форма поиска

Для слабовидящих

Югра, готовься к главному спортивному испытанию года!

28.09.2026

В регионе продолжается регистрация на «Спортивный диктант – 2026» – масштабную всероссийскую акцию, которая в этом году обещает стать ещё ярче, увлекательнее и по-настоящему объединяющей.

Это не просто тест: это возможность проверить свою спортивную эрудицию, открыть для себя неожиданные грани любимого спорта и почувствовать себя частью большой спортивной семьи всей страны!

Мы ждём каждого: от юных болельщиков и школьников до опытных спортсменов и тех, кто просто любит активный образ жизни. Приводите с собой друзей, родителей, коллег – проходите диктант вместе: так будет веселее, а эмоции – ярче!

Выбирайте удобный формат участия:
 - Очный формат – окунитесь в атмосферу живого спортивного события. При регистрации выберите площадку в своём муниципалитете – и приходите туда 4 октября. Это отличный повод собраться компанией, обсудить вопросы прямо на месте и зарядиться энергией единомышленников.
 - Онлайн-формат – максимально удобно и гибко. Зарегистрируйтесь на сайте, сохраните свой ID‑номер – и в день диктанта заходите в личный кабинет. Вы сможете пройти задания в любое удобное время в течение дня, из любой точки, где есть интернет. Главное – успеть до закрытия доступа 4 октября

В 2025 году в Югре диктант охватил все 22 муниципалитета региона. Около 2 500 человек пришли на площадки лично, ещё примерно 4 500 участников присоединились дистанционно. Благодаря такой вовлечённости Югра уверенно вошла в ТОП‑10 регионов страны, заняв почётное 6‑е место по количеству участников. Это серьёзный повод гордиться нашим регионом – и ещё сильнее проявить себя в 2026 году!

В этом году масштаб только растёт. Во всех 22 муниципалитетах округа открыта регистрация на 70 площадках. А центральной площадкой акции станет Национальный центр «Россия», где соберутся около 100 гостей, включая олимпийских чемпионов и ведущих экспертов сферы физической культуры и спорта. Такое событие задаёт особую планку и вдохновляет на новые достижения.

Что ждёт участников в 2026 году?
Новая, насыщенная тематика раскроет спорт во всём его многообразии:

  •  летние и зимние циклические виды спорта;
  •  командные дисциплины и индивидуальные виды;
  •  боевые искусства и лёгкая атлетика;
  •  водные виды спорта и спорт как искусство;
  •  молодёжные и новые спортивные направления;
  •  паралимпийское движение и игровые виды спорта.

Это шанс не только проверить свои знания, но и узнать что-то новое, расширить кругозор и увидеть, насколько богат и разнообразен мир спорта. Возможно, именно вопросы диктанта помогут кому-то открыть для себя новый вид активности или вдохновиться на первые шаги в спорте.

Спорт объединяет, а «Спортивный диктант» просвещает, мотивирует и дарит яркие впечатления! Не упустите возможность стать частью этого большого события.

depsr.admhmao.ru

28.09.2026

28.09.2026