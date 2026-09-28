Югра, готовься к главному спортивному испытанию года!
В регионе продолжается регистрация на «Спортивный диктант – 2026» – масштабную всероссийскую акцию, которая в этом году обещает стать ещё ярче, увлекательнее и по-настоящему объединяющей.
Это не просто тест: это возможность проверить свою спортивную эрудицию, открыть для себя неожиданные грани любимого спорта и почувствовать себя частью большой спортивной семьи всей страны!
Мы ждём каждого: от юных болельщиков и школьников до опытных спортсменов и тех, кто просто любит активный образ жизни. Приводите с собой друзей, родителей, коллег – проходите диктант вместе: так будет веселее, а эмоции – ярче!
Выбирайте удобный формат участия:
- Очный формат – окунитесь в атмосферу живого спортивного события. При регистрации выберите площадку в своём муниципалитете – и приходите туда 4 октября. Это отличный повод собраться компанией, обсудить вопросы прямо на месте и зарядиться энергией единомышленников.
- Онлайн-формат – максимально удобно и гибко. Зарегистрируйтесь на сайте, сохраните свой ID‑номер – и в день диктанта заходите в личный кабинет. Вы сможете пройти задания в любое удобное время в течение дня, из любой точки, где есть интернет. Главное – успеть до закрытия доступа 4 октября!
В 2025 году в Югре диктант охватил все 22 муниципалитета региона. Около 2 500 человек пришли на площадки лично, ещё примерно 4 500 участников присоединились дистанционно. Благодаря такой вовлечённости Югра уверенно вошла в ТОП‑10 регионов страны, заняв почётное 6‑е место по количеству участников. Это серьёзный повод гордиться нашим регионом – и ещё сильнее проявить себя в 2026 году!
В этом году масштаб только растёт. Во всех 22 муниципалитетах округа открыта регистрация на 70 площадках. А центральной площадкой акции станет Национальный центр «Россия», где соберутся около 100 гостей, включая олимпийских чемпионов и ведущих экспертов сферы физической культуры и спорта. Такое событие задаёт особую планку и вдохновляет на новые достижения.
Что ждёт участников в 2026 году?
Новая, насыщенная тематика раскроет спорт во всём его многообразии:
- летние и зимние циклические виды спорта;
- командные дисциплины и индивидуальные виды;
- боевые искусства и лёгкая атлетика;
- водные виды спорта и спорт как искусство;
- молодёжные и новые спортивные направления;
- паралимпийское движение и игровые виды спорта.
Это шанс не только проверить свои знания, но и узнать что-то новое, расширить кругозор и увидеть, насколько богат и разнообразен мир спорта. Возможно, именно вопросы диктанта помогут кому-то открыть для себя новый вид активности или вдохновиться на первые шаги в спорте.
Спорт объединяет, а «Спортивный диктант» просвещает, мотивирует и дарит яркие впечатления! Не упустите возможность стать частью этого большого события.