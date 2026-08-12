Новые Добро.Центры со всей России учатся работать в Ханты-Мансийске
С 11 по 14 августа в филиале Национального центра «Россия» в Югре проходит образовательный интенсив для команд, которые только начинают работу в системе Добро.рф. Около 100 участников из разных регионов приехали в Ханты-Мансийск, чтобы разобраться, как превратить свою площадку в центр притяжения для жителей.
Открытие Добро.Центра — лишь первый шаг. Самые сложные месяцы наступают после: нужно выстроить процессы, наладить контакты с НКО, властью и бизнесом, создать пространство, куда люди идут с инициативами. Именно для решения этих задач Академия «Добрино» разработала четырёхдневную программу.
Директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов сравнил Добро.Центры с МФЦ для активных граждан. По его словам, эти площадки становятся проводящей сетью для людей, которые хотят применить свои способности, аналогов такой системы в мире нет.
Участники разбирают практики действующих центров, изучают единую сервисную модель, критерии рейтинга, осваивают CRM-системы. Главная практическая часть — каждая команда проведёт аудит своего центра и создаст индивидуальный план развития.
Генеральный директор «Добрино» Александр Медков отметил, что задача организаторов — чтобы новые центры как можно быстрее стали востребованными точками притяжения. Участники увезут домой готовый план работы на 2026–2027 годы.
Добавим, Югра — лидер по развитию добровольчества среди регионов с населением от 1 до 2 миллионов человек: каждый четвёртый житель округа участвует в волонтёрской деятельности. Регион также входит в топ-5 по поддержке НКО и занимает второе место в рейтинге молодёжной политики.
Сегодня в России работают более тысячи Добро.Центров, 25 из них — в Югре. Интенсив в Ханты-Мансийске — уже шестое обучающее мероприятие от «Добрино». Первый прошёл здесь же в 2024 году.