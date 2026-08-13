Тайны Приполярного Урала: как манси помогали открывать Югру
В музее Геологии, нефти и газа Ханты-Мансийска открылась уникальная выставка, посвящённая роли народа манси в исследовании и освоении Приполярного Урала. Экспозиция под названием «Голос предков: вещи и судьбы» рассказывает о том, что за каждым великим открытием учёных стояли те, кто знал эти земли веками.
На стендах представлены карты легендарных экспедиций XIX века Антала Регули и Эрнста Гофмана, которые смогли преодолеть тысячи километров по суровому северному Приполярному Уралу только благодаря проводникам из народа манси. Именно они делились с исследователями знаниями об оленеводстве, топонимике региона и сакральном значении Уральских гор. Многие современные названия горных вершин сохранились именно с тех времен, когда учёные записывали их на языках коренных жителей. В источниках говорится о первом проводнике-манси по имени Тёбинг, он помог исследователям тем, что безвозмездно предоставил 30 оленей, его братья также являлись проводниками. Оленеводы-манси очень хорошо знали горную местность, указывали путешественникам безопасные и удобные пути следования, показывали богатые залежи горного хрусталя и т.д.
Выставка погружает посетителей в мир природы Югорского края через призму истории и культуры народа манси. Здесь можно увидеть охотничьи снаряжения, редкие музыкальные инструменты и другие артефакты, оживляющие рассказы о мудрости этого народа. Многие предметы предоставлены из личной коллекции семьи Меровых-Кондиных, Вьюткиных, Вадичуповых. Берестяные изделия – детская люлька, совтики, чаши, куклы – изготовлены «Народным мастером России» Аксиньей Степановной Меровой. Эти предметы бережно сохраняет её младшая дочь Галина. Организаторы подчеркивают глубокую связь между геологией и живой историей, которая сохранилась в языках и преданиях местных жителей.
Партнерами проекта стали известные хранители культуры народов манси и ханты: заместитель директора газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина, заведующий сектором музейных программ и проектов Вячеслав Кондин, мастер-художник Окружного Дома народного творчества Анатолий Вадичупов, директор Сосьвинского музея «Найотыр Маа» Светлана Немкова и другие.
«Мы приглашаем вас услышать голос предков через вещи, ставшие свидетелями великих открытий», – говорится в экспозиции.
Посетители выставки могут не просто узнать историю освоения Севера, но и прикоснуться к культуре народа манси, чье наследие неразрывно связано с природой родного края.
Галина Кондина