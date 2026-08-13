В Ханты-Мансийске стартует чемпионат России по лыжным гонкам на лыжероллерах
С 18 по 23 августа столица Югры примет сильнейших лыжников страны. Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта им. Филипенко и на городских улицах. В программе — раздельные старты, гонки преслеования, эстафеты и спринты.
Первый стартовый день намечен на 18 августа. Женщины побегут 10 километров свободным стилем, мужчины — 15 километров. 19 августа спортсмены выйдут на дистанции классическим стилем: женщины — 15 км, мужчины — 20 км. 21 августа в эстафетах определят сильнейшие команды. 22 и 23 августа гонки пройдут в центре города — спринт на 200 метров и масс-старты: женщины — 20 км, мужчины — 30 км.
Торжественное открытие турнира состоится 18 августа в 14:00. Награждение победителей и призёров будет проходить после каждой гонки.
В этом году на старт выйдут сильнейшие лыжники страны — участники сборной России, призёры Кубка мира и чемпионатов России. Ханты-Мансийск не впервые принимает соревнования такого уровня. Городские трассы уже хорошо знакомы спортсменам: здесь проходили этапы Кубка России и всероссийские старты. Вход для зрителей свободный.