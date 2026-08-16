Авиалесоохрана Югры отмечает день основания
16 августа 1993 года приказом Центральной авиабазы из состава Тюменской авиабазы выделили новое учреждение. В этом году профессиональный праздник лесных авиаторов совпал с Днем воздушного флота России.
За каждым вылетом сотрудников Авиалесоохраны стоит серьезная подготовка. Это и техническое обслуживание самолетов и вертолетов, и метеонаблюдения, и точные расчеты маршрутов, и координация экипажей с наземными службами. Миссия у них особая: вовремя обнаружить возгорание в тайге, оперативно перебросить силы к месту пожара и остановить распространение огня.
В этом году Авиалесоохрана России отметила 95-летний юбилей. Почти век авиация остается главным инструментом для быстрого реагирования на лесные пожары. Водосливные устройства, мастерство летчиков-наблюдателей и слаженная работа экипажей — все это позволяет сдерживать стихию и сохранять леса.
Сотрудников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, ветеранов отрасли и работников авиакомпаний поздравили с профессиональным праздником. Им пожелали безопасных полетов, мягких посадок и мирного неба над головой.