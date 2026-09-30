Сила в единстве: лектор Общества «Знание» поделился опытом с югорчанами
30 сентября исполняется четыре года с момента воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Наша страна стала ещё больше, а люди, живущие на этих территориях, обрели уверенность в завтрашнем дне.
Так, в рамках акции «Поделись своим знанием» по всей стране проходит цикл лекций, посвященных этому Дню. Отметим, что мероприятия к памятной дате может провести каждый, используя материалы Общества «Знание» из «Библиотеки готовых лекций»: «Возвращение в состав России: сила в единстве» и «Сильны единством. Как в новые регионы приходит мирная жизнь».
В ХМАО – Югре просветительская встреча состоялась на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – моя история. Югра». Слушателями стали сотрудники учреждения, а также специалисты муниципального архива города Сургута.
Лекцию прочитал лектор Российского общества «Знание», начальник службы экскурсионно-методического обслуживания парка Александр Шевцов. Он рассказал об исторических связях России с территориями современных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также об основных этапах их развития и воссоединения с нашей страной.
Отдельное внимание в ходе встречи уделили историческим событиям XVII века, когда в результате Переяславской рады и последующих русско-польских войн Левобережная Украина вошла в состав Русского государства. Этот процесс стал одним из этапов длительного исторического сближения народов, объединенных общими культурными, языковыми и религиозными традициями. Лектор также напомнил об изменениях административно-территориального устройства в XX веке, распаде Советского Союза и событиях, повлиявших на положение русскоязычного населения Крыма и юго-востока Украины.
Значительная часть встречи была посвящена событиям последних лет, специальной военной операции, восстановлению мирной жизни и развитию новых регионов. Александр Шевцов отметил, что после 2022 года к этой работе подключились федеральные органы власти, регионы-шефы, общественные организации, волонтеры и специалисты различных отраслей.
Сегодня в новых регионах восстанавливаются жилые дома, школы, медицинские учреждения, дороги и коммунальная инфраструктура. Реализуются программы социально-экономического развития, направленные на повышение качества жизни, поддержку образования, здравоохранения, культуры, спорта, предпринимательства и промышленности.
Помощь жителям новых регионов оказывают представители всей страны. Волонтеры доставляют гуманитарные грузы, участвуют в восстановительных работах, помогают в медицинских и социальных учреждениях, работают с детьми и поддерживают жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
В завершение встречи участники обсудили значение народного единства, исторической памяти и совместной работы для будущего России.
Отметим, что 29 сентября, накануне Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией Общество «Знание» провело форум «Время Единства» в Национальном центре «Россия». Студенты московских вузов и колледжей, представители работающей молодежи и государственные служащие обсудили историческую память, преемственность поколений, культуру и развитие новых регионов.