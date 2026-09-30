Лучшим подарком от Югры в День воссоединения с Россией освобожденных территорий остаётся их поддержка и восстановление
30 сентября в России отмечают День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией — одну из важнейших дат новейшей истории страны.
Четыре года назад по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года, подавляющее большинство жителей этих территорий высказались за вхождение в состав России. Уже 30 сентября в Москве подписали международные договоры о принятии регионов в качестве субъектов РФ. Сегодня площадь этих территорий составляет около 100 тысяч квадратных километров, а их развитие — один из приоритетов государственной повестки.
Особенно остро перед новыми регионами стояла проблема изношенной инфраструктуры. Местные жители и эксперты неоднократно отмечали, что многие годы ресурсы Донбасса и Новороссии перераспределялись в пользу других частей Украины, из‑за чего в самих регионах накапливались системные проблемы: аварийные коммунальные сети, разбитые дороги, объекты образования и соцсферы, требующие капитального ремонта.
Сейчас восстановление и развитие этих территорий идёт при масштабной поддержке федерального центра и регионов‑шефов. Важную роль в этой работе играет Ханты‑Мансийский автономный округ — Югра.
Ключевым шагом в сотрудничестве Югры с новыми территориями стало соглашение о партнёрстве с Макеевкой, подписанное 30 мая 2022 года. С тех пор Макеевку неформально называют «23‑м муниципалитетом» округа. Эту формулировку закрепил и нынешний губернатор Югры Руслан Кухарук: «По мнению югорчан, Макеевка — 23‑й муниципалитет Югры». В июле 2024 года после рабочей поездки в ДНР он подчеркнул: «Договорились, что при реализации планов сверка с запросами жителей — обязательна. Для нас это важно, ведь мы относимся к Макеевке как к своему родному городу, 23‑му муниципалитету Югры. У наших бойцов, которые несут службу на СВО, за спинами — Макеевка».
За прошедшие годы совместными усилиями удалось добиться ощутимых результатов:
отремонтировано 198 многоквартирных домов;
восстановлено 14 школ и 15 детских садов; проведён ремонт 35 пищеблоков в образовательных учреждениях;
построено 34 скважины для обеспечения котельных;
заменено более 5 тысяч погонных метров аварийных сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Зелёный; отремонтировано 27 объектов электроснабжения.
Работы продолжаются: сейчас Югра ведёт капитальный ремонт двух детских садов, старейшего лицея Макеевки и Дворца детского и юношеского творчества, а также восстанавливает многоквартирный дом в Авдеевке.
Помощь не ограничивается стройкой. Югорские врачи регулярно выезжают в больницы Макеевки, проводятся гуманитарные миссии и благотворительные акции. Развиваются совместные проекты в сфере образования, культуры и медиа. Кроме того, жители Макеевки получают грантовую поддержку от губернатора Югры на реализацию собственных инициатив.
Эмоциональную значимость этого исторического этапа хорошо передают слова тех, кто живёт на этих территориях.
«Мы очень ждали, когда официально станем Россией. И когда это произошло, это было такой огромной радостью, настоящим праздником, сравнимым, например, с рождением ребёнка. Я шла по Донецку и понимала: всё, это русский город!» — рассказала журналистам корпункта «Югра-ТВ» на Донбассе Наталья Гриценко, журналист Первого республиканского телеканала.
А донецкий писатель Георгий Савицкий подчёркивает ценностный аспект происходящего: «Агрессивному украинскому национализму мы противопоставили интернационализм русского мира, многонациональную страну, в которой сейчас живём. И по социальным стандартам, по которым сейчас развиваемся».