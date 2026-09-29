Большие итоги «Больших гастролей»: 4 дня, 9 спектаклей, 3500 зрителей
С 25 по 28 сентября 2026 года состоялись «Большие гастроли» Рязанского театра кукол в Ханты-Мансийске, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров программы «Большие гастроли» на сцене Ханты-Мансийского театра кукол и КТЦ «Югра-Классик» прошли показы спектаклей «Каштанка», «Сон в летнюю ночь», «Доктор Айболит», «Сказка о глупом мышонке».
Рязанская труппа впервые выступила в столице Югры. За 4 насыщенных дня на двух площадках состоялись 9 спектаклей, которые посмотрели более 3500 зрителей.
В пятницу, 25 сентября, в Ханты-Мансийском театре кукол с аншлагом прошли первые показы спектакля «Сказка о глупом мышонке» Рязанского театра кукол. Главный герой – маленький, упрямый и совершенно не желающий засыпать. Забавная, музыкальная и поучительная история, понятная и детям, и родителям. Кажется, в отношениях Мышонка и его родителей многие узнали что-то знакомое.
26 сентября директор Рязанского театра кукол, секретарь СТД РФ Константин Кириллов принял участие в высадке аллеи Российского театрального общества в Ханты-Мансийске. Акция была приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России (СТД РФ). Театралы высадили 10 кустов сирени – по количеству профессиональных театров в регионе. Константин Кириллов отметил, что по счастливой случайности «Большие гастроли» Рязанского театра кукол и высадка аллеи в столице Югры совпали.
В этот же день югорчане посмотрели «Сон в летнюю ночь». Такого Шекспира здесь ещё не видели!
27 сентября в КТЦ «Югра-Классик» был представлен детский спектакль «Доктор Айболит», на который билеты были распроданы ещё за 2 недели до показа!
На заключительном показе спектакля «Каштанка» 28 сентября директор Ханты-Мансийского театра кукол Павел Потапов вручил благодарственное письмо Рязанскому театру кукол за организацию и проведение обменных гастролей в рамках программы «Большие гастроли».
Гастроли рязанцев в Ханты-Мансийске стали настоящим профессиональным праздником и большим событием в жизни города.
Павел Потапов выразил признательность за укрепление и развитие межрегиональных культурных связей между театрами, популяризацию театрального искусства, возможность обменяться опытом.
За эти несколько дней гости из Рязани, кроме сыгранных 9 спектаклей, успели прокатиться на экскурсию по вечернему Ханты-Мансийску, познакомиться с городом, посетить этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», Археопарк и смотровую площадку у стелы «Первооткрывателям земли Югорской». Посмотреть шикарные закаты на фоне золотой осени и погулять по заповедному лесу в центре города.
«Давно нас так гостеприимно не встречали! Север покорил нас теплотой сердец!» - поделились гости из Рязани.
Напомним, что в рамках «Больших гастролей» с 1 по 4 октября Ханты-Мансийский театр кукол отправится в Рязань, уже в третий раз, где покажет 4 спектакля: «Бах-бах-бах», «Цапля и Журавль», «Удивительная лошадь» и «Чехов. Рассказы».