Единственный капитальный круглогодичный лагерь Югры готовится к расширению и приёму детей со всего округа
Детский центр «Юбилейный» в посёлке Луговом Кондинского района может стать современной многопрофильной площадкой для отдыха и образования детей со всего Ханты-Мансийского автономного округа. Перспективы развития учреждения обсудили губернатор Югры Руслан Кухарук, руководитель лагеря Анастасия Танана и глава Кондинского района Алексей Зяблицев.
«Юбилейный» работает в Кондинском районе более 55 лет. Однако современные здания комплекса возведены менее десяти лет назад. Сейчас это единственное учреждение в Югре в капитальном исполнении, где круглый год могут отдыхать дети. За год лагерь принимает до тысячи ребят. Центр расположен на берегу реки Корповской, в живописной местности.
«Обсудили возможность расширения деятельности лагеря за счет увеличения числа отдыхающих и укрепления межмуниципальных связей, что позволит превратить "Юбилейный" в современную многопрофильную площадку для отдыха и образования детей со всего региона», — отметил губернатор.
Во время визита губернатора в лагере проходила третья смена- гражданско-патриотическая, под названием «Широка страна моя родная». В ней участвовали 83 ребёнка из Кондинского района, в том числе дети участников СВО, из многодетных семей и лидеры «Движения первых». Программа смены построена в игровом формате — дети совершают виртуальное путешествие по России, знакомятся с историей, традициями, природой и героями народов страны. Сами ребята выступают инициаторами акций, флешмобов и мероприятий.
В лагере работают 11 педагогов дополнительного образования. В учебное время они занимаются с детьми очно и онлайн по разным направлениям. Губернатору показали декоративно-прикладной блок, где ребята создают уникальные поделки.
В планах — строительство второй очереди центра. Проект включает спортивный и досуговый корпуса, новый спальный корпус, котельную, насосную с водоочисткой и очистные сооружения. Территорию благоустроят: появятся проезды с твёрдым покрытием, пешеходные дорожки, парковки, в том числе для маломобильных групп, контейнерные площадки, зоны отдыха со скамейками и спортивные площадки. Это даст новый импульс развитию способностей подрастающего поколения и укрепит связи между муниципалитетами.
Сейчас в лагере завершается летняя смена, а уже осенью центр продолжит принимать школьников на образовательные программы. Расширение позволит не только увеличить число отдыхающих, но и принимать детей из других территорий Югры, превращая «Юбилейный» в настоящий центр притяжения для детского отдыха и развития в регионе.