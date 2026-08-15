Социальный фонд упростит выплаты почётным донорам с 2027 года
С 2027 года ежегодные выплаты почётным донорам и пособия людям с осложнениями после вакцинации будет назначать Социальный фонд России.
Как сообщает «Местное время», соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин. Сейчас эти меры поддержки в каждом регионе администрируют самостоятельно, но скоро порядок изменится.
Новый подход — часть общей стратегии фонда по переходу на беззаявительный формат. Теперь людям не придётся собирать справки и стоять в очередях: данные будут проверять автоматически, а выплаты назначать без лишних бюрократических процедур.
«Принимая новые функции, мы расширяем перечень услуг, которые люди начнут получать беззаявительно, в более простом и удобном формате. Благодаря отлаженным процессам и автоматизации фонд быстрее проверяет данные и назначает выплаты. Реализуя принцип "одного окна", мы унифицируем административные процедуры и снижаем зависимость социальных гарантий от территориальной специфики», — отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков важность этого шага.
Сейчас СФР уже управляет 72 мерами, которые раньше находились в ведении разных ведомств: детские пособия, выплаты пострадавшим от радиации, отдельные выплаты семьям силовиков. С этого года фонд также оформляет и федеральную, и региональную социальную доплату к пенсии — раньше за региональную часть отвечали субъекты. Такой подход упрощает жизнь миллионам граждан и делает систему соцподдержки более предсказуемой и прозрачной.