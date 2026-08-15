Социальный фонд упростит выплаты почётным донорам с 2027 года

Пять дней, восемь сел и деревень и более 600 километров по Югре – так прошел маршрут фестиваля-путешественника «Музыкальная экспедиция». Артисты добирались до зрителей вертолетом, теплоходом и автобусом, чтобы исполнить мировую классику там, куда музыка добирается редко.

