Участники форума «Арктика. Лёд тронулся» получили возможность отправиться в арктическую экспедицию
В Нарьян-Маре завершился Всероссийский экологический форум-фестиваль «Арктика. Лёд тронулся» платформы Росмолодёжь.Форумы. С 17 по 22 августа более 500 молодых людей из 62 регионов России погружались в традиции коренных малочисленных народов Севера в самом малонаселённом регионе страны – Ненецком автономном округе. Форум проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
На протяжении шести дней участники форума «Арктика. Лёд тронулся» знакомились с жизнью и культурой Русского Севера, а также обсуждали развитие арктических территорий. Одной из ключевых частей программы стали встречи с известными людьми: участники общались с космонавтом, капитаном ледокола, героем СВО, политиками и другими гостями форума.
Особое внимание на форуме уделили экологической повестке. Молодые люди очистили от мусора и битого стекла береговую линию Печоры в посёлке Искателей, дали старт восьмому сезону Всероссийской акции «Сохраним лес» и высадили берёзовую аллею в Нарьян-Маре.
На церемонии закрытия форума активисты тематических направлений получили «Билет в Арктику». Он даёт право принять участие в арктической экспедиции
с проектом «Чистая Арктика» и навести чистоту в самых удалённых уголках страны. Свои идеи участники представили лично губернатору Ненецкого автономного округа.
«Все проекты, которые вы сегодня представили, – это круто, потому что чувствуется знание предмета и глубокая проработка. Мы обязательно обсудим ваши идеи с коллегами и реализуем лучшие из них в наших программах. Арктика сегодня – стратегический приоритет страны. Наша задача – создавать условия для жизни, и ваши инициативы как раз касаются качества жизни здесь», – отметила Ирина Гехт.
«Билет в Арктику» получили 11 активных участников из разных регионов России. В направлении «Молодёжная политика» победила Кристина Каюкова из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В направлении «Медиа» — Софья Гусинская из Сахалинской области. Направление «Культура» представила Дарья Дмитриева из Ленинградской области, «Безопасность» — Полина Шеховцева из Санкт-Петербурга, «Бизнес» — Данила Смирнов из Ярославской области. В направлении «Образование» «Билет в Арктику» получила Елизавета Торопова из Смоленской области, «Медицина» — Искандер Бищанов из Оренбургской области, «Спорт и ЗОЖ» — Дмитрий Крылов из Ямало-Ненецкого автономного округа. В направлении «Туризм» победила Екатерина Битнева из Санкт-Петербурга, «Государственное и муниципальное управление» — Полина Чернышева из Ленинградской области, «Экология» — Олеся Михайлова из Республики Коми.
«В прошлом году я была волонтёром на форуме „Арктика. Лёд тронулся“ в Ханты-Мансийске: помогала участникам, создавала атмосферу. А теперь ХМАО приехал в НАО! Быть участником – это совершенно другая роль, эмоции невероятные. Экология для меня приоритетное направление, как волонтёр я всегда принимаю участие в субботниках и разных акциях. Конечно, хотелось бы отправиться на атомном ледоколе на мыс Челюскин, но и в любое другое место я поеду с радостью. Надо пробовать и проявлять себя. Мне доверили уборку в Арктике – я не подведу», – поделилась участница форума Кристина Каюкова.
Кроме того, 11 активистов получили приглашения на празднование 100-летия Ненецкого автономного округа, которое состоится в 2029 году. Ещё 11 участников стали «Посланниками Арктики» и теперь будут рассказывать о жизни на Крайнем Севере в своих регионах – от Адыгеи до Тюменской области.
По итогам грантового конкурса Росмолодёжи трое участников получат финансирование на реализацию своих проектов. Среди них участник форума Богдан Елсуков из города Кирова с проектом выездного концертного тура «Богат талантливыми людьми Вятский край».
«Благодаря реализации проекта устраняется культурный разрыв между областным центром и районами, качественное живое искусство становится доступным для жителей малых территорий. У подрастающего поколения формируется чувство гордости за свою малую родину через знакомство с выдающимися земляками. Молодым талантливым артистам Кирова предоставляется реальная площадка для профессиональной реализации, публичных выступлений и признания на родной земле. Команда проекта много лет организует и проводит концерты в городе Кирове с участием молодых исполнителей и теперь готова нести творчество дальше — в районы Кировской области», – рассказал Богдан Елсуков.
Отличительная черта форума-фестиваля «Арктика. Лёд тронулся» в том, что он проходит в разных регионах Севера. За предыдущие годы его площадками уже стали Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Какой регион примет форум в следующем году, станет известно совсем скоро.
Организаторами V Всероссийского форума-фестиваля «Арктика. Лёд тронулся» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Администрация Ненецкого автономного округа, АНО «Чистая Арктика».