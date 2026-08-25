Более 200 югорчан получили компенсацию ОСАГО от регионального Отделения Социального фонда с начала года
Жители Югры с инвалидностью раз в год могут получить частичную компенсацию за страховой полис ОСАГО. С начала года Отделение СФР по ХМАО – Югре оказало такую меру поддержки 283 жителям региона, использующим транспортное средство по медицинским показаниям.
«Хочу обратить особое внимание, что право на получение компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО имеют граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации и абилитации», — уточнила управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк .
Компенсация стоимости полиса ОСАГО предоставляется на одно транспортное средство в течение календарного года. При этом в страховом полисе может быть учтено не более трех водителей, включая самого гражданина с инвалидностью или его законного представителя (родителя, опекуна).
Региональное Отделение СФР предоставляет компенсацию в беззаявительном порядке на основании сведений из Федерального реестра инвалидов и единой информационной системы социального обеспечения. Для этого в договоре ОСАГО должен быть указан СНИЛС страхователя или собственника транспортного средства. После чего гражданину направляется уведомление о выплате.
В случае, если уведомление не поступило, подать заявление о компенсации стоимости полиса ОСАГО можно в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по ХМАО–Югре или в МФЦ. К нему необходимо приложить страховой полис, индивидуальную программу реабилитации, а также сведения о счете для перечисления компенсации.
Обратиться за выплатой можно в любое время пока действует страховой полис. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления. Такой же срок отводится на перечисление денежных средств.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО–Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
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Отделение СФР по ХМАО-Югре