Росгвардейцы приняли участие в праздновании Дня Государственного флага России в Югре
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре вместе с семьями приняли участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, посвященных ко Дню Государственного флага Российской Федерации, которые прошли по всему региону.
Сотрудники Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны присоединились к городскому забегу в парке «За Саймой». В Парке Победы города Когалыма офицер Росгвардии стал почетным гостем праздничной городской программы. В ходе мероприятия глава города Тимур Агадуллин вручал награды активным жителям за вклад в строительную отрасль, многолетний труд, развитие предпринимательства, активную гражданскую позицию и помощь участникам СВО.
Одним из самых ярких моментов стало развёртывание огромного полотнища Государственного флага под исполнение гимна Российской Федерации.
В Березово семья старшего сержанта полиции Рената Янабаева из вневедомственной охраны Росгвардии вместе с другими жителями поселка стала участницей шествия «Парад колясок», направленного на укрепление семейных ценностей.
В Пыть-Яхе представители Росгвардии посетили семейный фестиваль «Тайга», организованный на территории парка культуры и отдыха «Северное Сияние», целью которого стало укрепление коллективной сплочённости, оптимизация внутрикомандной коммуникации, повышение уровня взаимного доверия и формирование командного духа.
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