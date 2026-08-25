В Ханты-Мансийске открылась передвижная выставка портретов героев СВО
В филиале фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске начала работу всероссийская художественно-мемориальная экспозиция «Они сражались за Родину!». На открытии присутствовали родственники погибших бойцов и семьи тех, кто сегодня находится на передовой.
В экспозиции представлены 100 портретов, выполненных маслом на холсте. Четыре из них посвящены югорчанам. Это Валентин Ершов ("Колючий"), Александр Петров ("Дартвейдер"), Андрей Григоренко ("Грин") и Зуфар Габитов. Рядом с каждым изображением размещена краткая биография: где родился герой, чем занимался в мирной жизни, где воевал. Дополняют выставку стихи, документальные материалы о боевых операциях и макеты наград.
Основатель проекта, капитан запаса ФСБ России, участник СВО Павел Шабрин подчеркнул: организаторы не стремились создавать экспозицию скорби.
«В нашей стране не хватает гордости за своих героев, за простых ребят, которые на этих портретах изображены. Они просто встали, пошли защищать Родину — и отдали свою жизнь», — отметил он.
Художник проекта Шамиль Курбанов вырос в семье военного летчика, и тема защиты Родины для него особенно близка.
«В 2024 году мы познакомились с Павлом Шабриным. У меня давно была идея сделать военную выставку. Изначально планировали 40 портретов. Павел спросил, сколько я возьму, а я сказал: "Давайте я все 40 напишу". И сделал это за месяц», — рассказал Шамиль Курбанов.
Родственники по достоинству оценили талант художника. По их словам, он умеет чувствовать характер человека. Сам мастер говорит, что вникает в историю каждого, прежде чем сесть за работу.
За год передвижная выставка объехала 24 города. Организаторы намерены показать её во всех регионах России. В Югре экспозиция будет работать в двух городах: сейчас её можно увидеть в Ханты-Мансийске, а через неделю она отправится в Сургут. Павел отметил, что не во всех регионах России его встречают также радушно, как в Югре, поэтому наш регион стал хорошим исключением.
В будущем портреты не останутся частью проекта навсегда — их передадут в музеи, вузы или семьям бойцов, чтобы память о героях жила.