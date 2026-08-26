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Фото: Администрация Сургута

В Югре продолжат прием заявлений на бесплатные туристические поездки для школьников

26.08.2026

Департамент промышленности Югры объявил о продолжении приёма заявлений на получение социальных сертификатов по государственной услуге в сфере туризма.

Социальный сертификат позволит школьникам 5–9 классов совершить бесплатный тур по Югре.

«Родители или законные представители ребёнка могут подать заявление на получение социального сертификата через портал социальных услуг Югры: https://socportal.admhmao.ru/. Ищите раздел «Услуги туризма», – сообщили в департаменте.

Инструкция по подаче заявления доступна по ссылке

Прием заявлений стартует с 10:00 3 сентября 2026 года.

После получения соцсертификата будет 12 рабочих дней на выбор одной из предложенных туроператорами программ. Затем родители или законные представители школьника должны будут заключить договор с выбранным туроператором. С этого года подписать договор можно с помощью мобильного приложения «Госключ».

В департаменте отметили, что организацией туров для школьников занимаются проверенные туроператоры, специализирующиеся на внутреннем и въездном туризме региона.
 

ugra-news.ru

26.08.2026

26.08.2026