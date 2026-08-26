В Югре продолжат прием заявлений на бесплатные туристические поездки для школьников
Департамент промышленности Югры объявил о продолжении приёма заявлений на получение социальных сертификатов по государственной услуге в сфере туризма.
Социальный сертификат позволит школьникам 5–9 классов совершить бесплатный тур по Югре.
«Родители или законные представители ребёнка могут подать заявление на получение социального сертификата через портал социальных услуг Югры: https://socportal.admhmao.ru/. Ищите раздел «Услуги туризма», – сообщили в департаменте.
Инструкция по подаче заявления доступна по ссылке.
Прием заявлений стартует с 10:00 3 сентября 2026 года.
После получения соцсертификата будет 12 рабочих дней на выбор одной из предложенных туроператорами программ. Затем родители или законные представители школьника должны будут заключить договор с выбранным туроператором. С этого года подписать договор можно с помощью мобильного приложения «Госключ».
В департаменте отметили, что организацией туров для школьников занимаются проверенные туроператоры, специализирующиеся на внутреннем и въездном туризме региона.