Медвежья тропа Евгения Тоголмазова: как в Сосьве вернули к жизни древний обряд

Выпускники первого потока программы «Хорошее дело» открыли 6 некоммерческих организаций и создали 24 социальных инициативы. Теперь обучение запущено в Ханты-Мансийском автономном округе — 30 участников из разных муниципалитетов приступили к занятиям.