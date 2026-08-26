Медвежья тропа Евгения Тоголмазова: как в Сосьве вернули к жизни древний обряд
С 15 по 19 августа в посёлке Сосьве Берёзовского района состоялись «Медвежьи игрища» – священный праздник коренного народа манси. В гости съехались делегации из Ханты-Мансийска, Игрима, Саранпауля, Кимкъясуя и Ломбовожа. Но виновником этого большого события стал простой местный охотник Евгений Александрович Тоголмазов.
Евгений вырос на берегу реки Сосьвы. Отца Александра Антоновича не стало, когда сыну едва исполнился год. Мать Зоя Петровна вскоре во второй раз вышла замуж. Так у Евгения появились две сестры – Анна Леонидовна Остерова, которая сегодня учит детей в родной Сосьве, и Екатерина Леонидовна Остерова, живущая в Берёзово.
«Девять классов здесь окончил, – рассказывает Евгений. – Потом армия». Служить довелось в ракетных войсках стратегического назначения под Нижним Тагилом. Вернувшись со службы, он не искал лёгкой жизни. Чтобы кормить семью, освоил тяжёлое ремесло каменщика в городе Советском.
«В Сосьве и по району везде строил, – вспоминает мужчина. – Поднимал дома в Тегах, Саранпауле, Сартынье. Много кирпича положил своими руками».
Но главная страсть Евгения – охота. Его угодья находятся примерно в 40 километрах от посёлка Сосьвы в деревне Куги – малой родине его матери. Сейчас от неё осталась одна-единственная избушка самого охотника. Именно к ней повадился ходить незваный гость – огромный медведь.
Зверь вёл себя дерзко: рвал новые рыбацкие сети, ломал снасти и уничтожил две резиновые лодки. Когда ущерб перевесил терпение, Евгений решил действовать. Это был матерый самец – ширина его лапы достигала 15 сантиметров.
Чтобы выманить хищника, охотник сделал приваду из тухлой рыбы. С начала июня он выслеживал зверя.
– Хитрый попался, значит, – усмехается Евгений. – Я его сам нашёл, высмотрел. Приваду сделал, прикормил. Он туда и пришёл. Добыл его только 18 июня. Для охотника это обычная работа – лицензии на добычу медведя он берёт ежегодно. Документ даётся всего на месяц: не успел добыть до конца срока – лицензия сгорает. Медведя весом около 200 килограммов привезли в посёлок. Дома шкуру ободрали, заморозили и сохранили до особого случая.
Секреты выделки шкуры и таёжные обычаи Евгению передал дед – Пётр Николаевич Монин, тоже знатный промысловик. Именно благодаря памяти деда Евгений решился сделать то, чего в их краях не случалось больше 20 лет. Последнее медвежье обрядовое игрище проводилась в Сосьве ориентировочно в 1994 году, а до этого – в середине 1980-х годов. Традиция молчала слишком долго.
Идею поддержали земляки. Большую помощь в организации оказала депутат окружной Думы Татьяна Гоголева, оповестившая всех манси. Дату выбирали строго по растущей луне, закупали продукты для общего стола и искали достойное место. Им стал музей под открытым небом «Най Отыр Ма» села Сосьвы Берёзовского района.
Праздник длился пять дней – именно столько положено проводить обряд над медведем-самцом.
– Первый день мужчины-богатыри в традиционных священных халатах спели «Песню пробуждения», – описывает ход праздника Евгений. – А потом четыре дня подряд мы переодевались в разных персонажей, надевали берестяные маски и разыгрывали шуточные сценки. Высмеивали всё, что видели вокруг.
Но главный обряд оставили на последнюю, самую священную ночь. Мужчины с разных территорий созывали духов-покровителей: Пайпынг Ойку (Мужчину с берестяным кузовком), Суйур Экву (Женщину ягодного бора), Хонт Торум Ойку (Бога войны), Сат Талях Отыра (Богатырей с платками с семи верховьев рек). Пока мужчины подготавливались к следующему выходу, женщины танцевали в традиционных нарядах.
После паузы вновь зашли Сат Талях Отары (Семь богатырей с саблями). Затем начался Священный танец Нёр Ойки (Мужчины горы), следом вышел Мир Суснэ Хум (За миром смотрящий). Каждый богатырь исполнял свой танец, обходя пять кругов и кланяясь духу медведя после каждого круга. У входа стоял Сыс Урнэ Хум (Мужчина, оберегающий спину); при выходе он обязательно гладил танцору спину. После каждого танца проводили ритуал очищение чагой.
Кульминация наступила, когда все территориальные боги собрались в доме. Вдруг в жилище залетает Тарыг Сыплув Йив (Огромный журавль). Он начинает клевать еду огромным клювом, переворачивать тарелки и разбрасывать угощение на пол. Гости понимают: духи приняли дар. Люди потихоньку выходят из дому и расходятся.
Когда отгремели последние песни, Евгений уложил голову медведя в деревянную люльку и увез её на свои угодья. Там, в собственноручно построенном лабазе – деревянном амбаре на высоких столбах – она будет храниться вечно. По традиции к ней будут приходить, чтобы поклониться духам тайги, когда людям понадобится помощь или совет.
Надежный тыл Евгения – жена Надежда Владимировна. Она родом из соседнего села Сартыньи, трудится ночной няней в интернате. Вместе они уже 20 лет, минувшим летом отметили фарфоровую свадьбу. Супруги вырастили троих детей. Старший сын Александр служит в ракетных войсках стратегического назначения под Нижним Тагилом (осенью возвращается), дочь Татьяна перешла в восьмой класс, а младший Алексей – в седьмой.
Сам Евгений признаётся: впечатления от возрожденного праздника самые тёплые.
– На первый взгляд мы провели хорошо, – говорит он. – Всё, что нужно, мы сделали. Особенно хорошо выступили артисты.
Среди почётных гостей были: депутат Татьяна Гоголева, Юрий Динисламов с супругой Светланой, Анатолий Вадичупов, Сергей Хромов, Татьяна Мерова, Альбина Станиславец и Владимир Меров. Из Саранпауля приехали супруги Александр и Евгения Вьюткины, Максим Анямов с супругой Еленой Савчук и Пётр Анямов. Все артисты своим творчеством очень порадовали публику.
Для Евгения Александровича Тоголмазова этот август стал самым важным в его жизни. Он вернул односельчанам традицию предков, показал детям живой пример уважения к природе и завершил историю с тем самым медведем так, как того требовал старый закон тайги. И теперь, глядя на новый лабаз посреди леса, каждый житель Сосьвы знает: пока есть такие охотники, их северная земля стоит крепко.
Николай Меров