Губернатор Югры Руслан Кухарук проголосовал в первый час выборов на участке № 294 в Ханты-Мансийске
В первый час стартовавших сегодня выборов губернатор Югры Руслан Кухарук проголосовал в окружной столице на избирательном участке № 294. Уже в первые минуты выборов здесь выстроилась очередь из желающих реализовать свое конституционное право.
Отдав свой голос, Руслан Кухарук обратился к жителям округа:
«Сегодня стартовала масштабная избирательная кампания. Это событие, которое обращено в будущее: мы выбираем депутатов, которые будут представлять интересы жителей Югры в Государственной Думе РФ, в окружной думе и думе Тюменской области и депутатов в представительные органы муниципалитетов. Несомненно, сегодня мы определяем вектор развития нашей страны и региона. Это возможность напрямую повлиять на те проекты, которые будут реализованы в части социальной сферы, инфраструктуры. Судьба всех действующих мер поддержки для молодых семей, старшего поколения, участников СВО в руках жителей нашей страны», — подчеркнул Руслан Кухарук.
Глава региона отметил, что наша сила — в единстве, и перед лицом внешних угроз в Год единства народов России мы должны показать сплочение нашей нации.
«Призываю жителей региона прийти на свой избирательный участок и реализовать свое конституционное право. Как сказал наш президент: "участие в выборах — это наш общий вклад в победу России". Вижу, что на избирательных участках Ханты-Мансийска большое количество людей. Многие хотят проголосовать до начала рабочего дня. Мы сегодня можем воочию наблюдать ту самую активность, о которой говорили эксперты», — прокомментировал губернатор Югры.
Напомним, что выборы продлятся три дня — до 20 сентября. Всего в 22 муниципалитетах задействованы 22 территориальные и 728 участковых избирательных комиссий. На каждом участке работают общественные наблюдатели.