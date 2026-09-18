Борис Хохряков принял участие в голосовании на одном из избирательных участков Ханты-Мансийска
Председатель Думы Югры, секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков исполнил свой гражданский долг на избирательном участке №294 в окружной столице.
На участке, несмотря на будний день, в этот момент было многолюдно, поэтому Борису Сергеевичу пришлось немного постоять в очереди перед кабинками. Он отметил, что это знаменательный день не только для округа, но и для всей России.
«Это самые ответственные и масштабные выборы — началось трехдневное голосование! В городах и посёлках автономного округа открылось больше 700 избирательных участков. Это очень ответственное и важное событие, и от того, как мы проголосуем, кто придет во власть, зависит дальнейшая судьба и развитие наших городов и районов, нашего любимого округа и всей страны в целом. Традиционно югорчане активно голосуют, приходят семьями, с детьми, с друзьями — вот и сегодня здесь особая атмосфера, достаточно много избирателей. Даже перед кабиной пришлось постоять в очереди. Призываю всех, кто еще не проголосовал, прийти на участки и отдать свой голос за тех кандидатов, которым вы доверяете», — отметил Борис Хохряков.
Напомним, все три дня — 18, 19 и 20 сентября избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Добавим, что следить за соблюдением всех норм и прозрачностью избирательных процедур будут более 5500 тысяч наблюдателей, из них 2215 — общественных, а также представители кандидатов и партий. Освещать процесс голосования, подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования будут 384 аккредитованных журналистов из 47 СМИ региона.
Узнать адрес своего участка можно через портал Госуслуги или сервис ЦИК России. Горячая линия Избирательной комиссии Югры: 8 (3467) 30-03-66.