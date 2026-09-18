В рамках фестиваля «Югра — вместе!» жители региона проверяют свое здоровье и прививаются от гриппа
В рамках фестиваля «Югра — вместе!» в регионе работают 56 «палаток здоровья». Корреспонденты «Новостей Югры» побывали на одной из таких площадок в Ханты-Мансийске, расположившейся в КТЦ «Октябрь».
«У нас в «Палатке здоровья» можно измерить давление — артериальное и внутриглазное, пройти биоимпедансометрию (анализ состава тела), проверить уровень глюкозы и холестерина, оценить сердечно-сосудистые риски и получить консультацию специалистов. Кроме того, можно сделать прививки против гриппа и пневмококковой инфекции», — прокомментировала заведующая отделением медицинской профилактики для взрослых ОКБ Ханты-Мансийска Светлана Гасанова, добавив, что горожане активно проверяют свое здоровье на данной площадке.
В Ханты-Мансийске «палатки здоровья» будут работать с 18 по 20 сентября в КДЦ «Октябрь», Ледовом дворце спорта и Центре развития теннисного спорта.
«Очень удобно: результат анализа сообщают в считанные минуты. Оказалось, у меня немного повышен холестерин, получила рекомендации терапевта, теперь буду следить за показателями», — говорит жительница окружной столицы Елена Конева.
Наши корреспонденты также воспользовались шансом пройти обследование, не выпадая из рабочего процесса.
«Рада, что появилась такая возможность, так как не всегда получается выкроить время, чтобы проверить основные показатели своего здоровья. Я прошла экспресс-анализ на содержание холестерина и сахара в крови, получила консультацию терапевта и рекомендации по здоровому питанию. Кроме того, меня записали на диспансеризацию и сразу на месте выдали талон с датой и временем обращения в Центр здоровья», — говорит журналист Елена Карманова.
Посетил «палатку здоровья» в Ханты-Мансийске и руководитель депздрава Югры Роман Паськов. «Заодно сделал прививку от гриппа», — рассказал он в своих социальных сетях, отметив, что адреса палаток по округу можно найти на сайте фестиваля.
Отметим, что в рамках фестиваля с 18 по 20 сентября также проходит викторина «Югра — вместе!». Чтобы принять участие, достаточно зарегистрироваться на сайте югравместе.рф или в чат-боте в MAX, ответить на вопросы викторины и получить свой персональный QR-код.