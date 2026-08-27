ХМАО – Югра – в десятке десятке лучших по количеству участников в проекте Знание.Наставники
Завершился очередной этап отбора проекта Знание.Наставники, который реализуют Российское общество «Знание» и Министерство просвещения Российской Федерации. Из более чем 15 тысяч заявок эксперты отобрали 3 тысячи наставников со всей страны, которые продолжат участие в проекте и перейдут к выполнению практических заданий. В их число вошли 90 представителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Так, среди югорчан, прошедших отбор, 55 представляют общеобразовательные организации, 35 — организации среднего профессионального образования. Наибольшее число участников из округа продолжит участие в категории «Лучший наставник общеобразовательной организации» среди организаций с численностью обучающихся более 501 человека.
Всего среди всех участников нового этапа 2 тысячи наставников представляют общеобразовательные организации, еще 1 тысяча — организации среднего профессионального образования. Наиболее многочисленной стала категория «Лучший наставник общеобразовательной организации» среди организаций с численностью более 501 человека.
Лидерами по количеству участников, прошедших в следующий этап, помимо ХМАО – Югры, стали Ростовская, Свердловская, Самарская и Московская области, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Челябинская область, Краснодарский край и Нижегородская область.
С 26 августа участники приступят к выполнению практических заданий. Им предстоит предложить решение смоделированной педагогической ситуации и обосновать свои действия, а также представить собственную авторскую наставническую практику — описать ее цели, основные этапы, результаты и возможности применения в других образовательных организациях.
Знание.Наставники — совместный проект Министерства просвещения Российской Федерации и Российского общества «Знание», направленный на оценку эффективности просветительской работы наставника в образовательной организации. Он проходит с апреля по декабрь 2026 года и объединяет наставников-руководителей, педагогов и советников директоров по воспитанию. По итогам проекта лучшие наставники получат денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей, а 200 участников с наиболее высокими результатами пройдут специальную обучающую программу по обмену лучшими практиками.