В Югре создают Фонд защиты детей для адресной помощи семьям в сложной ситуации
В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются работы по созданию регионального отделения Фонда защиты детей. Новая структура запускается по инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Возглавит окружное отделение действующий уполномоченный по правам ребёнка в Югре Людмила Низамова.
Главная задача новой структуры — не дублировать уже существующие государственные меры поддержки, а точечно помогать там, где стандартные механизмы не срабатывают.
«Задача государства — сделать так, чтобы рождалось больше детей, а многодетные семьи чувствовали заботу. Самое главное, чтобы детям в семье было комфортно, безопасно, чтобы они жили в любви близких людей. И с точки зрения разных сфер делается сегодня много», - отметила Мария Львова-Белова.
Особое внимание в работе отделения уделят поддержке семей из числа коренных малочисленных народов Севера, где вопросы сохранения традиционного уклада и доступности социальных услуг требуют особого подхода.
Отделение в Югре сосредоточится на уникальных практиках, которые дополнят существующие государственные программы: профилактика опасного поведения среди подростков, создание пространств для занятости и досуга, адресное сопровождение семей.
Важная особенность — выстраивание бесшовной системы помощи без лишней бюрократии. В этом направлении Фонд защиты детей работает в тесном взаимодействии с партией «Единая Россия» в рамках реализации Народной программы.
Как отмечает Мария Львова-Белова, принципиально важно, чтобы каждая семья чувствовала себя нужной государству и знала, что за ней стоит система, готовая прийти на помощь в любой момент. Для реализации всех направлений к работе привлекут правительство Югры, бизнес и общественные организации.