В Югре ветеранов СВО научат превращать идеи в социальные проекты
Выпускники первого потока программы «Хорошее дело» открыли 6 некоммерческих организаций и создали 24 социальных инициативы. Теперь обучение запущено в Ханты-Мансийском автономном округе — 30 участников из разных муниципалитетов приступили к занятиям.
С 26 по 28 августа в Национальном центре «Россия» в Югре проходит первый очный модуль образовательной программы. Полный цикл обучения рассчитан до ноября. После очного блока участники продолжат работу над проектами дистанционно под руководством наставников. Завершится программа защитой инициатив перед экспертами и партнерами.
В день открытия программы состоялась панельная дискуссия «Время действовать: как Югра помогает ветеранам СВО и их семьям строить будущее». В ней участвовали генеральный директор Академии «Добрино» Александр Медков, директор департамента молодежной политики Яков Самохвалов и руководитель югорского филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык. Главный вопрос, который обсуждали эксперты: как опыт и мотивация ветеранов могут стать основой для востребованных социальных и патриотических инициатив.
Среди слушателей — Светлана Размыслова из Пойковского. Она работала медиком в госпитале в зоне СВО, а ее проект «Патриоты Югры» уже получил грант губернатора и объединил подростков на квесте к 80-летию Победы.
«Приехала на программу, чтобы найти единомышленников и научиться новому. Хочу написать новый проект для детей — это мой следующий шаг», — рассказала Светлана.
Напомним, программа «Хорошее дело. Югра» реализуется Академией развития гражданского общества «Добрино» при поддержке правительства автономного округа, филиала фонда «Защитники Отечества» в Югре, ассоциации ветеранов СВО и комитета семей воинов Отечества.
По итогам обучения участники получат навыки социального проектирования, разработают не менее 10 инициатив и составят индивидуальные планы их развития с учетом региональных мер поддержки.