Губернатор Югры предложил увеличить семейный капитал до 300 тысяч рублей
Губернатор региона Руслан Кухарук предложил новые меры поддержки семей с детьми.
При рождении или усыновлении третьего и последующих детей размер югорского семейного капитала может быть увеличен до 300 тысяч рублей.
— Это прямое продолжение курса президента Российской Федерации на поддержку семей с детьми, — заявил глава региона.
Кроме того, в ближайшие пять лет в Югре построят новые детские сады и школы. Учреждения образования появятся в Сургуте, Когалыме, Советском, поселке Белый Яр, деревне Сайгатина Сургутского района, поселке Мортка, Междуреченский Кондинского района и в деревне Шапша Ханты-Мансийского района.
Губернатор автономного округа также анонсировал появление в Югре появятся объектов дополнительного образования и площадок, которые станут центром культуры и развития для жителей. Он подчеркнул, что все перечисленные объекты вошли в народную программу и станут основой для совместной работы власти и жителей региона.