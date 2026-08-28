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Фото: Ирина Швец

Губернатор Югры предложил увеличить семейный капитал до 300 тысяч рублей

28.08.2026

Губернатор региона Руслан Кухарук предложил новые меры поддержки семей с детьми.

При рождении или усыновлении третьего и последующих детей размер югорского семейного капитала может быть увеличен до 300 тысяч рублей.

— Это прямое продолжение курса президента Российской Федерации на поддержку семей с детьми, — заявил глава региона.

Кроме того, в ближайшие пять лет в Югре построят новые детские сады и школы. Учреждения образования появятся в Сургуте, Когалыме, Советском, поселке Белый Яр, деревне Сайгатина Сургутского района, поселке Мортка, Междуреченский Кондинского района и в деревне Шапша Ханты-Мансийского района.

Губернатор автономного округа также анонсировал появление в Югре появятся объектов дополнительного образования и площадок, которые станут центром культуры и развития для жителей. Он подчеркнул, что все перечисленные объекты вошли в народную программу и станут основой для совместной работы власти и жителей региона. 

ugra-news.ru

28.08.2026

28.08.2026