«Хозяйка Аганской земли»
Под таким названием 25 августа в музее «Торум Маа» Ханты-Мансийска по проекту «Большое путешествие» состоялась выставка традиционных поделок и изделий «Межпоселенческого центра национальных промыслов и ремёсел сельского поселения Аган» Нижневартовского района, посвящённая Фёкле Семёновне Бондаренко – её первому директору и основателю этого Центра.
Официальная история создания Центра национальных промыслов и ремёсел началась 16 февраля 1996 года с создания Аганского этнографического музея-театра. В течение 30 лет в Нижневартовском районе работает уникальный центр, ставший местом возрождения ремёсел восточных ханты и лесных ненцев, издавна проживающих на этой территории.
Методист «Межпоселенческого центра национальных промыслов и ремёсел сельского поселения Аган» Анастасия Семёнова представила участникам и гостям этой выставки презентацию и рассказала о ежедневной работе Центра.
По её словам, сначала это был Аганский этнографический музей-театр, а его основателем стала Фёкла Семёновна Бондаренко – Народный мастер России и почётный гражданин Нижневартовского района. В музее представлены её работы из природных материалов, бисера, меха, коллекция кукол с утиными и гусиными носами, крохотные чумы, погремушки из гусиных шеек.
В первом зале музея представлена экспозиция «Чум». Это жилище – место жизни человека, где он рождается, живёт и откуда отправляется осваивать мир, добывать пищу, обзаводиться семьёй и потомством, совершать добрые дела. Из этого же жилища он уходит в мир предков, где находится его место покоя.
В этой экспозиции есть отдельное место, посвящённое духовной жизни аганских хантов и лесных ненцев: обряд Медвежьих игрищ. Также в этом музее была впервые представлена хантыйская свадьба и обряд рождения ребёнка.
Далее экспозиция «Одежда», которая включает в себя: головные уборы, верхнюю одежду, различные пояса, обувь, красивые женские украшения. Музыкальные инструменты представлены четырьмя предметами как струнными, так и смычковыми.
Есть экспозиция «Собирательство», в которую входит различная берестяная посуда, а также и корневатики, сплетённые из кедрового корня.
Чуть дальше в экспозиции «Рыболовство» представлены запорные установки, рыболовные гимги (морды), лодка-долблёнка – облас, инструменты для изготовления обласа и различные иглицы для вязания рыболовных снастей.
Экспозиция «Охота» представлена метательными орудиями и различными снаряжениями – это копья, луки и стрелы, слопцы, черканы и многое другое. Здесь же можно увидеть чучела животных, зверей и птиц.
В экспозиции «Оленеводство» представлена оленья упряжь, тынзяны, хореи, предмета ухода и орудия выпаса.
Аганский этнографический музей-театр в 2008 году был переименован в «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремёсел сельского поселения Аган». Его целью стало возрождение и сохранение традиционных промыслов и ремёсел ваховских, аганских хантов и лесных ненцев, популяризация традиций и декоративно-прикладного творчества, воспитание детей в любви к родному краю и своей культуре.
Центр национальных промыслов и ремёсел участвует в организации выставок, ярмарок, принимает участие в районных, окружных, областных и во всероссийских конкурсах.
На этой выставке традиционных поделок и изделий под названием «Хозяйка Аганской земли» в качестве гостьи побывала и уполномоченная по правам коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Людмила Алфёрова. Приветствуя участников выставки, она отметила:
– Хорошо, что проект «Большое путешествие» работает. Огромное спасибо вам, сотрудникам «Межпоселенческого центра национальных промыслов и ремёсел сельского поселения Аган» за творческий подход к своей работе!
Владимир Енов